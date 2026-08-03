Logo

Најмлађи Теслићани у центру пажње: "Конференција беба" окупила 26 малишана

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 19:42

Коментари:

0
Конференција беба Теслић 2026
Фото: Srna

Шеснаеста "Конференција беба" у Теслићу окупила је вечерас 26 малишана.

На манифестацији је изабрано Предсједништво беба узраста до годину дана - најмлађа Дуња Душеновић, најстарија Мија Савковић, док су бебе са највише браће и сестара /укупно по шест/ Николина Цвијетић и Нађа Ћускић.

У такмичењу у пузању беба најбржи је био Лазар Марјановић, а у надметању очева у брзом пресвлачењу беба побиједио је Марко Бабић.

Члан комисије за избор Предсједништва беба Младен Ђурић рекао је новинарима да је вечерашња манифестација добра прилика да се и родитељима покаже да су бебе најважнији чланови нашег друштва, као и о значају подршке родитељству.

Директор Туристичке организације општине Теслић Данијел Петровић каже да је задовољан одзивом упркос топлом времену и захвалио је теслићким вртићима који су културним програмом додатно обогатили ову најљепшу манифестацију.

Он је навео да се "Конференција беба" одржава у оквиру манифестације "Теслићко љето" које траје до 19. септембра, током којег су предвиђени бројни културни забавни и спортски садржаји, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Теслић

Конференција беба

Република Српска

бебе

Дјеца

Коментари (0)

Више из рубрике

Дрина Семберија

Градови и општине

Велика улагања у водотокове у Семберији

3 ч

0
Пожар код Требиња

Градови и општине

Пожар код Требиња не јењава: Ватра пријети спуштању на магистрални пут

4 ч

0
Мркоњић Град

Градови и општине

МУП: Појачане мјере на подручју Мркоњић Града

4 ч

0
Пожар код Требиња

Градови и општине

Шири се пожар код Требиња: У гашењу учествују и Херцеговина путеви

5 ч

0

  • Најновије

22

25

Нема потврде за нову пуцњаву на Врацама

22

13

НАСА позива Роскосмос на лансирање мисије "Кру 13"

22

04

Шах на руском двору: Како је играње шаха помагало руским царевима да владају

21

40

Уредник са Харварда: Укинути одлуке високих представника, Трамп ће у виду Додика добити пријатеља

21

32

Будимир: "Олуја" највеће етничко чишћење Срба

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима