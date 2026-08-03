Најмлађи Теслићани у центру пажње: "Конференција беба" окупила 26 малишана

Аутор:АТВ редакција
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Шеснаеста "Конференција беба" у Теслићу окупила је вечерас 26 малишана.
На манифестацији је изабрано Предсједништво беба узраста до годину дана - најмлађа Дуња Душеновић, најстарија Мија Савковић, док су бебе са највише браће и сестара /укупно по шест/ Николина Цвијетић и Нађа Ћускић.
У такмичењу у пузању беба најбржи је био Лазар Марјановић, а у надметању очева у брзом пресвлачењу беба побиједио је Марко Бабић.
Члан комисије за избор Предсједништва беба Младен Ђурић рекао је новинарима да је вечерашња манифестација добра прилика да се и родитељима покаже да су бебе најважнији чланови нашег друштва, као и о значају подршке родитељству.
Директор Туристичке организације општине Теслић Данијел Петровић каже да је задовољан одзивом упркос топлом времену и захвалио је теслићким вртићима који су културним програмом додатно обогатили ову најљепшу манифестацију.
Он је навео да се "Конференција беба" одржава у оквиру манифестације "Теслићко љето" које траје до 19. септембра, током којег су предвиђени бројни културни забавни и спортски садржаји, преноси Срна.
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