Избио нови пожар на депонији код Мостара, ватрогасци на терену

Аутор:АТВ редакција
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На подручју депоније Уборак у Мостару у понедјељак навече избио је нови пожар. Ватра није захватила главну плоху за одлагање отпада.
На мјесто догађаја убрзо су стигли припадници Професионалне ватрогасне јединице Мостар и полицијски службеници.
Дојава о пожару запримљена је у 21:54 сати, а прве двије ватрогасне екипе, са шест ватрогасаца, на терен су изашле већ минуту касније. Око 22:30 сати придружила се и трећа екипа, тако да су у гашењу била ангажована три ватрогасна возила и осам ватрогасаца.
Стање на терену јутрос је нешто другачије. Како су потврдили из Професионалне ватрогасне јединице Мостар за портал Радиосарајево.ба, тренутно је на терену једно возило и три ватрогасца.
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За сада није познато како је дошло до пожара, нити колика је површина захваћена ватром. Више информација очекује се након што надлежне службе заврше интервенцију и обаве увиђај.
Подсјећамо, велики пожар на локалитету Уборак – Буђевци избио је 22. јула, када је у потпуности уништена хала за сортирање и рециклирање отпада с припадајућим постројењима, док је оштећен и дио опреме депоније. Густ дим данима се ширио према Мостару, због чега је Град прогласио стање техничко-технолошке несреће и издао препоруке грађанима ради заштите здравља.
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