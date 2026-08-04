Повучене тоне меса са тржишта Српске

Аутор:АТВ редакција
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Током контроле месница те других објеката који се баве производњом и прометом меса у Републици Српској, ветеринарска инспекција је за седам мјесеци ове године, а усљед утврђених неправилности, са тржишта повукла 4,5 тона меса и месних прерађевина.
Потврђено је ово за "Независне" из Инспектората Републике Српске, а како наводе, по налогу инспекције из промета су повучени поменути производи због непотпуних декларација, истеклог рока употребе или измјене сензорних својстава.
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"У овој години републичка ветеринарска инспекција извршила је 375 контрола у објектима као што су меснице, велепродајни објекти, малопродајни објекти, клаонице, фарме, складишта те производни погони. У циљу отклањања неправилности изречено је 100 управних мјера, док су због почињених прекршаја изречене казне у износу од 50.000 КМ", наводе из Инспектората.
Појашњавају да Ветеринарска инспекција свакодневно врши контролу меса и производа од меса у унутрашњем промету и производњи.
"Такође, контроле се свакодневно врше и од стране ветеринарске инспекције јединице локалне самоуправе која у случају утврђених неправилности предузима како управне, тако и прекршајне мјере. Инспекција контролише сљедивост документације која прати сировину, од мјеста поријекла, преко објекта за прераду, складиштење и продају до крајњег потрошача, као и испуњеност хигијенских, микробиолошких и других прописаних критеријума безбједности хране", појашњавају.
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Додају да је посебан акценат у контролама усмјерен на декларације, тј. да ли садрже све потребне елементе те да ли одговарају по датуму производње, земље поријекла, рока трајања, месу затеченом у хладњачи или раније допремљеном месу, што се може утврдити повезивањем декларација са улазним фактурама.
"Свјеже неупаковано месо животиња рођених и/или товљених и/или закланих у различитим државама које се на продајним мјесту ставља на тржиште, треба јасно одвојити једно од другог и бити декларисано тако да крајњи потрошач може лако разликовати месо различитог поријекла", наводе из Инспектората Српске.
Снежана Шешлија, предсједница Удружења грађана “Толеранцијом против различитости” (ТоПиР) из Добоја, за "Независне" каже да им се грађани све чешће жале на месо, поготово свињско, које је јефтино, и не тако доброг квалитета.
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"То месо је највјероватније било замрзнуто. Али, битно је истаћи да нам недостаје то што немамо транспарентне објаве о инспекцијским надзорима, јер бисмо и ми онда знали да ли је то месо уништено или није. Постоји бојазан код потрошача да једемо увезену, а одмрзнуту робу, тј. месо", истиче Шешлија.
Они, према њеним ријечима, уопште немају повјерења у продавце.
"Једино што колико-толико вјерују домаћим месницама, у којима тврде да имају своје канале гдје набављају стоку. О месним производима да и не говорим, нпр. о квалитету паштета и сл. и ту имамо веома много примједаба, али ми не можемо утицати на квалитет", закључује Шешлија.
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