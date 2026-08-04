Масовно враћање возача из БиХ са ЕУ граница на помолу

Аутор:АТВ редакција
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Због досљедне примјене шенгенског правила о боравку од 90 дана у периоду од 180 дана унутар Европске уније, у овом и сљедећем мјесецу могуће је очекивати масовно враћање професионалних возача са граница.
Упозорили су на то представници Удружења превозничких фирми.
Правило Шенгена "90 у 180 дана" примјењује се ригорозније него икада. Због тога је већ током августа и септмебра могуће очекивати масовно враћање бх. возача са граница.
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Они који су већ прекорачили дозвољени боравак у ЕУ у повратку би могли бити суочени са драконским казнама.
"Хрватска гранична полиција већ сада упозорава возаче да су им слободни дани при крају пошто сада кад се скенира одмах пише колико имате дана у Шенгену. Већ имамо ситуације да враћају возаче са граничних прелаза Шамац, Брод. Имали смо сад већ случајеве прошле седмице, али то је било од случаја до случаја", казао је Никола Брковић испред Конзорцијума Логистике БиХ.
Покушаји да се обезбиједе посебне дуготрајне визе за возаче на цијелом европском простору још увијек нису конкретизовани. Превозници поново упозоравају да, уколико се убрзо проблем не ријеши, неће имати кога послати да превози робу.
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Никола Грбић из Удружења превозника Републике Српске објашњава:
"Да би нашли неке дупле посаде или додатне возаче који би радили умјесто тих возача који ће испунити тих 90 дана то је немогућа мисија јер буквално нема превозничке фирме у БиХ којој не фали од 5 до 55 возача. Тако да не видимо ту никакво рјешење не постоји".
Једино рјешење је примјена либерализације шенгенског правила за професионалне возаче. Уколико се хитно не почне примјењивати, биће угрожени ланци снабдијевања, а дугорочне посљедице осјетиће се и уколико се настави пререгистрација превозничких фирми у сусједне европске земље.
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"Са једне стране губимо на том дијелу што се та компанија која ће радити на нашем тржишту ће бити са сједиштем у Словенији. Тамо ће запошљавати људе, тамо ће плаћати порезе и доприносе, а с друге стране услуге које ће они вршити из Словеније ће сигурно бити скупље него да су у БиХ јер су тамо трошкови пословања већи", каже Горан Рачић, предсједник Привредне коморе Републике Српске, преноси "БХРТ".
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