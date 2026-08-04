Дарко Младић: Здравствено стање генерала све теже

Аутор:АТВ редакција
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Здравствено стање генерала Ратка Младића додатно се погоршало у посљедњих неколико дана, потврђено је из круга његове породице.
Како наводи његов син Дарко Младић, генерал је изузетно слаб, а током посљедње посјете у петак, када су га обишли његови војници, није био у стању уопште да говори. Остали параметри и опште физичко стање остају изузетно тешки и без позитивних помака.
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"У посљедњих неколико дана је још слабији. На посјети у петак није могао да прича уопште, док је све остало остало исто", пренио је за РТРС Дарко Младић најновије информације о стању свог оца.
Здравствени статус бившег команданта Главног штаба Војске Републике Српске већ дуже вријеме оцјењује се као критичан.
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Породица и правни тим изнова упозоравају на неадекватне услове лијечења у притворској јединици у Хагу и понављају захтјеве да му се омогући хитно пребацивање на адекватно медицинско збрињавање.
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