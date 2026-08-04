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Потпуни распад мреже: Цијела земља остала без струје

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 09:11

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Фото: АТВ

Електроенергетска мрежа Кубе се данас распала по шести пут ове године, дан након претходног колапса, а и даље трају напори да та карипска земља руинирана америчком блокадом поново добије струју.

ЦНН је, преносећи саопштење кубанске државне електродистрибуције, јавио да је до тога дошло у вријеме америчке блокаде извоза нафте на Кубу, те и за њене термоцентрале које су веома старе, а тиме и рањивије.

Куба је годинама у енергетској кризи која се погоршала у јануару откако су САД заробиле Николаса Мадура, тадашњег предсједника Венецуеле и дотле најближег савезника Кубе који јој је извозио нафту.

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Потом је Вашингтон натјерао нову власт Венецуеле да обустави испоруке нафте Куби.

Извоз нафте на Кубу је обуставио и Мексико, такође под притиском САД.

Куба има десет милиона становника, без струје је два пута остајала у марту и три пута у јулу.

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Тагови :

Струја

електрична енергија

Куба

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