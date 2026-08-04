Трамп запријетио: Посљедња прилика, иначе декапитација

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је у понедјељак да Ирану пријети "декапитација" ако не пристане на споразум којим би се окончао сукоб између двије земље, поручивши да Техеран има још посљедњу прилику за постизање договора.
"Мислим да бисмо можда могли нешто постићи, али желим им дати и посљедњу прилику прије декапитације", рекао је Трамп, поновивши пријетњу да ће покренути велики војни напад на Иран.
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Он је такође рекао да се разговори с Ираном "тренутно одвијају", додајући да преговори представљају посљедњу прилику за Техеран да потпише добар споразум, док Иран пориче да су преговори двију сукобљених страна у току.
Раније у понедјељак, након што је Иран рекао да се не воде никакви разговори, Трамп је оштро критиковао "невјероватно дволично" понашање иранског руководства.
"Они се тренутно одвијају", рекао је Трамп новинарима када су га питали о статусу преговора, рекавши да двије стране разговарају на захтјев Ирана, Саудијске Арабије, Уједињених Арапских Емирата и Катара, између осталих.
"Ово је посљедња прилика да потпишу добар документ", рекао је, мислећи на Иран.
Портпарол иранског министарства спољних послова Есмаил Багеј раније је у понедјељак изјавио да Иран преговара с Оманом о заједничком привременом бродском коридору у стратешки важном Ормуском мореузу, према државној новинској агенцији ИРНА.
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Багеј је рекао да су у преговорима учествовали само Иран и Оман, наглашавајући да Техеран тренутно није укључен у преговоре са Сједињеним Државама. Након Багејевих коментара, Трамп је на својој платформи Трут оштро критиковао иранско руководство.
"Затраже састанак, неки би рекли и да га 'моле', преговори започну, више их је и заказано у блиској будућности, а онда отворено и поносно кажу да не воде никакве разговоре, да се ни о чему не разговара и да се баве само 'Оманом'", написао је амерички предсједник.
Трамп је нагласио да ће САД наставити своју поморску блокаду иранских лука "осим ако се не постигне договор или потпуна предаја". Спор око права проласка кроз Ормуски мореуз, кључну руту за превоз нафте, гаса и гнојива, главна је тачка у војном сукобу између САД и Ирана.
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Багеј је рекао да Иран и Оман, који леже на том пловном путу, расправљају о предложеном моделу према којем би танкери и теретни бродови улазили у Ормуски мореуз сјеверном рутом кроз иранске територијалне воде. Након пристајања у луке у Ирану или у арапским заливским државама, бродови би за повратак користили јужну руту кроз оманске територијалне воде.
У свом најужем дијелу, Ормуски мореуз широк је само око 39 километара. Будући да Иран и Оман полажу право на зону од 12 наутичких миља (око 22,2 километра), територијалне воде обје обалне државе преклапају се. У овом подручју нема међународних вода.
Планирани нови аранжман ограничава слободан пролаз, за разлику од стања прије почетка војног сукоба. Иран би, на примјер, могао контролисати који бродови из којих земаља улазе у Ормуски мореуз. Ратним бродовима би, између осталог, могао бити одбијен пролазак.
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