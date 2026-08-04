Возач из БиХ "пролетио" поред аустријске патроле, замало остао без аута

Аутор:АТВ редакција
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Припадници аустријске саобраћајне полиције током викенда имали су свеобухватну акцију током које је контролисано више од 2.400 возила током радарских провера брзине у регионима Флахгау и Пинцгау.
Бројни возачи су пребрзо возили, а неколико њих је значајно прекорачило ограничење.
Међу њима је и возач из Босне и Херцеговине, који је снимљен у граду Верфену. Наиме, 62-годишњи држављанин БиХ возио је путем Б159 брзином од 101 km/h умјесто дозвољених 50 km/h, што значи да је дупло прекорачио дозвољену брзину. Његова возачка дозвола је одузета, а мало је недостајало да му заплијене и аутомобил.
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Те среће није био 23-годишњи возач из Босне и Херцеговине, настањен у Линцу. Њему је прије само пар дана полиција заплијенила аутомобил јер је возио 154 километара на сат, што је више него двоструко већа брзина од дозвољене. Умјесто 70 km/h, његова брзина је била 84 km/h изнад ограничења.
Полиција је кренула у потјеру за њим, а затим га убрзо и зауставила. Аутомобил му је привремено одузет на лицу мјеста, те му је забрањена било каква даља вожња. Његова возачка дозвола је такође привремено одузета, преносе Независне.
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