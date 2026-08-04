Рад електране Кршко угрожен због екстремних врућина

Аутор:АТВ редакција
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Нуклеарна електрана Кршко (НЕК) саопштила је да и даље ради пуним капацитетом, али уз кориштење система расхладних торњева због ниског водостаја и повишене температуре ријеке Саве.
Како су навели, проток Саве је смањен усљед дуготрајног изостанка падавина, док је температура ријеке тренутно нешто нижа него током претходних топлинских валова.
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Из електране подсјећају да у оваквим условима користе расхладне торњеве како би додатно хладили воду и испунили прописане еколошке стандарде. Међутим, рад расхладних торњева повећава властиту потрошњу електричне енергије и смањује ефикасност производње, због чега се умањује и излазна снага електране.
Према важећим прописима, НЕК мора осигурати да просјечна дневна температура Саве на мјесту потпуног мијешања воде испод Хидроелектране Брежице не прелази 28 степени Целзијуса, док просјечно дневно повећање температуре не смије бити веће од три степена, преноси РадиоСарајево.
У саопштењу се наводи да ће рад електране и даље бити прилагођаван хидролошким и временским условима како би се поштовала сва прописана ограничења.
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Истовремено, из Нуклеарне електране Кршко упозорили су да су већ обавијестили надлежне институције како се приближавају околностима у којима би, због еколошких ограничења везаних за ријеку Саву, могло бити потребно смањити снагу реактора, а у најнеповољнијем сценарију и постепено зауставити рад електране.
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