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Пожар изнад бањалучког села Барловци: Ватра захватила шуму, мјештани у страху

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 22:52

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Пожар Бањалука у Барловцима
Фото: Banja Luka vijesti/printscreen

Шумски пожар избио је вечерас, 3. августа, изнад бањалучког села Барловци, на подручју према селу Церићи, у близини локације на којој се депонује земља ископана током изградње дионице ауто-пута према Приједору, јављају читаоци Независних.

Према наводима мјештана, ватра је захватила шумско подручје изнад села Барловци, због чега су звали ватрогасце.

Наводе да је на тој дионици било много дивљих депонија, те сумњају да је пожар избио на једној од њих.

За сада нема информација о угроженим објектима и размјерама пожара.

(Независне)

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Тагови :

Барловци

Бањалука

пожар

ватра

Ватрогасци

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