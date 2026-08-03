Пожар изнад бањалучког села Барловци: Ватра захватила шуму, мјештани у страху

Аутор:АТВ редакција
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Шумски пожар избио је вечерас, 3. августа, изнад бањалучког села Барловци, на подручју према селу Церићи, у близини локације на којој се депонује земља ископана током изградње дионице ауто-пута према Приједору, јављају читаоци Независних.
Према наводима мјештана, ватра је захватила шумско подручје изнад села Барловци, због чега су звали ватрогасце.
Наводе да је на тој дионици било много дивљих депонија, те сумњају да је пожар избио на једној од њих.
За сада нема информација о угроженим објектима и размјерама пожара.
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