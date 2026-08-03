Logo

Четири знака улазе у срећнији период, промјене почињу већ сутра

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 22:49

Коментари:

0
Дјевојка се смије и држи жути балон у руци
Фото: Julia Avamotive/Pexels

Уторак, 4. август, доноси изузетно обиље и срећу за четири хороскопска знака. Хирон ретроградан у Бику вас подстиче да примијените све што сте научили ове године и направите позитивне промјене у својим финансијама.

Управо сте започели процес који може укључивати тешке разговоре о прошлости, али крајњи исход је исцјељење. Укључени знаци су свјесни да је ово привремена фаза. Што брже прођу кроз изазовнији дио, прије ће постићи жељено благостање у будућности.

Бик

Хирон ретроградан вам помаже да привучете обиље јер сте одлучили да се држите својих личних вриједности. Овог 4. августа схватате да у животу постоји више од плате и да оно што заиста желите је више слободног времена. Умјесто да дозволите другима да диктирају ваш распоред или да преузимате додатне послове да бисте зарадили више новца, одлучили сте да вјерујете да ће се универзум бринути о вама.

Данас добијате и мали знак да је ваша вјера утемељена. Оно што вам је потребно долази вам без труда или жртве. Радо прихватате овај изазов, који је истовремено помало застрашујући и изузетно љековит. Није лако прећи са онога што можете контролисати на вјеру у невидљиво, али тренутно је то управо оно што желите да урадите.

Шкорпија

Привлачите обиље и срећу дјелимичним повлачењем из везе и задржавањем ресурса за себе. Много сте учинили у име љубави и не кајете се због жртава које сте поднијели, али било је тренутака када сте се покајали због својих одлука.

Скупо си платио/ла за грешке давања превише од себе у везама које то нису цијениле.

дјевојка-паре-новац

Занимљивости

Од 7. августа паре падају с неба: Два знака коначно пуне новчанике

Не можеш да вратиш изгубљено вријеме, и иако знаш да се новац може надокнадити временом, радије не би морао/ла поново да улажеш толико труда.

У уторак престајете да доказујете своју љубав рјешавањем туђих проблема. Схватате да је штедљивост паметан потез јер ћете тако открити ко вас воли због онога што јесте, а не због онога што имате.

Водолија

У вашем дому је у току процес исцјељења и, иако ће бити потребно вријеме, видјећете прве знаке напретка у уторак. Кад год неко око вас створи напетост, осјећате потребу да побјегнете, али таква „бјекства“ и тражење активности ван куће су вас скупо коштала.

Ствари се смирују 4. августа. Изгледа као да је свима потребна пауза, не само вама. Коначно можете одахнути. Иако сте још увијек помало опрезни, ствари су много боље него раније. Можете уживати у мирном оброку код куће и одморити се у свом кревету. Осјећате да живот иде у правом смјеру, а овај унутрашњи мир дјелује као вијесник изобиља које вам долази.

Лав

Привлачите обиље и срећу тако што ћете поново преузети контролу над својом каријером. Овог 4. августа почињете озбиљно да анализирате свој професионални пут и јасно правите разлику између онога што волите да радите и онога што радите искључиво због новца. Снажно сте жељели признање за свој допринос, али оно није увијек долазило.

Дио вас се пита да ли радите нешто погрешно или је само лош тренутак. Па ипак, ослобађате се потребе за потврдом од других. Сасвим сте добро ако вас нико не примјећује у овом тренутку. Енергија коју добијете назад када преузмете одговорност за своју ситуацију је невјероватна. Поново се осјећате испуњено, и тај осјећај је исцјељујући.

(индекс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хороскоп

звијезде

срећа

Коментари (0)

Прочитајте више

Хороскоп

Занимљивости

Дневни хороскоп за 3. август: Кога чекају занимљиви сусрети?

18 ч

0
Баба Ванга зажмирених очију

Занимљивости

Баба Ванга је за овај знак предвидјела невјероватну срећу до краја године

1 д

0
Хороскоп

Занимљивости

Дневни хороскоп за 2. август: Шкорпијама стиже новац, Рибе пред изазовом

1 д

0
Жена у ружичастој хаљини разиграно баца аргентинске пезосе у затвореном простору.

Занимљивости

Добитак који нису очекивали: За ова четири знака стижу велике паре

2 д

0

Више из рубрике

Шах је древна друштвена игра на табли за два играча која спаја елементе стратегије, тактике и чистог логичког размишљања

Занимљивости

Шах на руском двору: Како је играње шаха помагало руским царевима да владају

4 ч

0
Смеће

Занимљивости

Погледајте шта су комуналци пронашли у контејнеру: Призор их је згрозио

8 ч

0
Шармантна рустична кухиња са плавим ормарићима, карираном завjесом и декоративним елементима у винтеџ стилу.

Занимљивости

Ово сада сви желе у кухињи: Враћа се омиљени тренд из Југославије

13 ч

0
Жена у ружичастој хаљини разиграно баца аргентинске пезосе у затвореном простору.

Занимљивости

Од 7. августа паре падају с неба: Два знака коначно пуне новчанике

14 ч

0

  • Најновије

00

02

Огласила се полиција о пуцњави у којој је рањен Давор Дабић

22

52

Пожар изнад бањалучког села Барловци: Ватра захватила шуму, мјештани у страху

22

49

Четири знака улазе у срећнији период, промјене почињу већ сутра

22

41

Први смртни случајеви у великој епидемији паразита у Америци: Двије особе преминуле

22

40

Кроз изложбу приказани страдање српских избјеглица на Петровачкој цести и Сводни

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима