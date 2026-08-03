Четири знака улазе у срећнији период, промјене почињу већ сутра

Аутор:АТВ редакција
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Уторак, 4. август, доноси изузетно обиље и срећу за четири хороскопска знака. Хирон ретроградан у Бику вас подстиче да примијените све што сте научили ове године и направите позитивне промјене у својим финансијама.
Управо сте започели процес који може укључивати тешке разговоре о прошлости, али крајњи исход је исцјељење. Укључени знаци су свјесни да је ово привремена фаза. Што брже прођу кроз изазовнији дио, прије ће постићи жељено благостање у будућности.
Хирон ретроградан вам помаже да привучете обиље јер сте одлучили да се држите својих личних вриједности. Овог 4. августа схватате да у животу постоји више од плате и да оно што заиста желите је више слободног времена. Умјесто да дозволите другима да диктирају ваш распоред или да преузимате додатне послове да бисте зарадили више новца, одлучили сте да вјерујете да ће се универзум бринути о вама.
Данас добијате и мали знак да је ваша вјера утемељена. Оно што вам је потребно долази вам без труда или жртве. Радо прихватате овај изазов, који је истовремено помало застрашујући и изузетно љековит. Није лако прећи са онога што можете контролисати на вјеру у невидљиво, али тренутно је то управо оно што желите да урадите.
Привлачите обиље и срећу дјелимичним повлачењем из везе и задржавањем ресурса за себе. Много сте учинили у име љубави и не кајете се због жртава које сте поднијели, али било је тренутака када сте се покајали због својих одлука.
Скупо си платио/ла за грешке давања превише од себе у везама које то нису цијениле.
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Не можеш да вратиш изгубљено вријеме, и иако знаш да се новац може надокнадити временом, радије не би морао/ла поново да улажеш толико труда.
У уторак престајете да доказујете своју љубав рјешавањем туђих проблема. Схватате да је штедљивост паметан потез јер ћете тако открити ко вас воли због онога што јесте, а не због онога што имате.
У вашем дому је у току процес исцјељења и, иако ће бити потребно вријеме, видјећете прве знаке напретка у уторак. Кад год неко око вас створи напетост, осјећате потребу да побјегнете, али таква „бјекства“ и тражење активности ван куће су вас скупо коштала.
Ствари се смирују 4. августа. Изгледа као да је свима потребна пауза, не само вама. Коначно можете одахнути. Иако сте још увијек помало опрезни, ствари су много боље него раније. Можете уживати у мирном оброку код куће и одморити се у свом кревету. Осјећате да живот иде у правом смјеру, а овај унутрашњи мир дјелује као вијесник изобиља које вам долази.
Привлачите обиље и срећу тако што ћете поново преузети контролу над својом каријером. Овог 4. августа почињете озбиљно да анализирате свој професионални пут и јасно правите разлику између онога што волите да радите и онога што радите искључиво због новца. Снажно сте жељели признање за свој допринос, али оно није увијек долазило.
Дио вас се пита да ли радите нешто погрешно или је само лош тренутак. Па ипак, ослобађате се потребе за потврдом од других. Сасвим сте добро ако вас нико не примјећује у овом тренутку. Енергија коју добијете назад када преузмете одговорност за своју ситуацију је невјероватна. Поново се осјећате испуњено, и тај осјећај је исцјељујући.
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