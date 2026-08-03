Дневни хороскоп за 3. август: Кога чекају занимљиви сусрети?

Аутор:АТВ редакција
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Шта нам звијезде поручују данас?
Очекује вас активан почетак седмице уз више позива, порука и краћих обавеза. Не обећавајте више него што реално можете завршити. Заузети могу имати неслагања јер пословне обавезе мијењају заједничке планове. Слободни могу започети занимљиво дописивање, али нека не журе. Здравље вам је одлично. Пријаће вам физичка активност.
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Почетак дана може бити спорији, па најзахтјевније обавезе не остављајте за крај. Трошак везан за дом или породицу може промијенити планирани буџет. Заузети могу разговарати о изласку, одмору или куповини, али и о разликама око трошкова. Слободни ће жељети више времена да процијене нечије намјере. Потребни су вам одмор и квалитетан сан.
Сарадња са колегама помоћи ће вам да брже завршите обавезе. Могуће је корисно рјешење, али провјерите детаље прије него што га подијелите с другима. Заузети могу имати краћу расправу због различитог распореда. Слободни могу упознати некога преко посла, пријатеља или друштвених мрежа. Здравље вам је врло добро, али избјегавајте превише обавеза одједном.
Можете добити похвалу или прилику да покажете способности. Не прихватајте додатне обавезе док не знате како ће ваш труд бити вреднован. Заузети не би требало да прећуткују оно што их мучи. Слободни могу добити поруку од особе која још није спремна да отворено покаже осјећања. Здравље вам је врло добро.
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Добра вијест може бити повезана с документима, путовањем или сарадњом са иностранством. Провјерите рокове прије коначних одлука. Заузети могу планирати пут или заједничку активност, али уз различите ставове око трошкова. Слободни могу обновити занимљив контакт с особом из другог града. Здравље вам је одлично, али не претјерујте с обавезама.
Питање новца, исплате или заједничких трошкова може захтијевати брзо рјешење. У разговорима се држите чињеница и конкретних података. Заузети могу имати напетост због новца или обавеза. Слободни могу привући пажњу особе из пословног окружења. Здравље вам је добро, уз редовне оброке и довољно одмора.
Колега или пословни партнер може понудити рјешење које раније нисте разматрали. Провјерите све обавезе прије договора. Заузети могу направити лијеп заједнички план ако уваже жеље обје стране. Слободни могу упознати некога преко пријатеља или посла. Здравље вам је врло добро. Пријаће вам више кретања.
Бања Лука
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Очекује вас напоран, али продуктиван дан. Можете завршити много тога ако се не расипате на туђе захтјеве и споредне проблеме. Заузети могу осјећати да посао узима превише времена. Слободни могу развити дубље емоције према особи из пријатељског круга. Здравље вам је врло добро. Пријаће вам физичка активност.
Креативно рјешење може помоћи да завршите оно што је раније застало. Могући су корисни разговори са клијентима или сарадницима. Заузети ће морати да пронађу више времена за партнера. Слободни могу започети занимљиву комуникацију преко посла или интернета. Здравље вам је одлично. Више кретања ће вам пријати.
Породична обавеза може утицати на почетак дана, али ћете све стићи ако не преузимате туђе задатке. Заузети могу ријешити питања везана за дом и трошкове. Слободни могу добити поруку од особе из свакодневног окружења. Здравље вам је добро, могућа напетост у врату и раменима.
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Користан позив или информација могу убрзати посао. Не прихватајте додатне захтјеве без провјере договора. Заузети могу пронаћи рјешење кроз разговор, иако новац може бити осјетљива тема. Слободни могу започети дописивање са занимљивом особом. Правите кратке паузе током рада, преноси Глас Српске.
Могућа је повољна вијест о заради или додатном послу. Прије прихватања провјерите колико времена захтијева нова обавеза. Заузети могу имати неслагања око кућних послова и новца. Слободни могу примијетити отвореније интересовање особе из окружења. Потребни су вам редовни оброци и квалитетан сан.
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