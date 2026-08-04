Звезда поклекла у Мађарској, Хапоел има гол предности пред реванш

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери Црвене звезде поражени су од израелског Хапоел Бер Шеве резултатом 1:0 у Мађарској, у првом мечу трећег кола квалификација за Лигу шампиона.
Због безбједносне ситуације у Израелу, Хапоел је као домаћин утакмицу одиграо у мађарском стадиону, гдје је стигао до тек друге европске побједе на привременом домаћем терену.
Црвена звезда је била конкретнији ривал у уводном делу сусрета, а највише проблема домаћину задавао је Мирко Иванић.
Искусни везиста је најпре натјерао Марсијана на добру интервенцију ударцем са ивице казненог простора, потом је шутирао поред гола после додавања Османа Букарија, док је најбољу прилику пропустио када је са свега неколико метара поново заустављен одличном одбраном израелског голмана.
Казна за пропуштене шансе стигла је у 39. минуту. Послије велике грешке Матеуса у предаји лопте ка подједнако кривом Дерику Лукасену, Захи Ахмед је пресекао додавање, изашао сам пред гол и рутински савладао голмана Црвене звезде за 1:0.
До краја сусрета, фудбалер Хапола Балтакса је у размаку од свега неколико секунди добио два жута акртона. Најприје због задржавања противника, а потом због прекршаја у контранападу, па је екипа из Израела остала са играчем мање.
Бројчану предност црвено-бијели нису успјели да искористе.
Најближи поготку био је Мухамед Чам, чији је снажан ударац под пречку Марсијано врховима прстију избацио у корнер.
Хапоел је чак и са играчем мање затресао мрежу преко Переца, али је погодак оправдано поништен због офсајда у зачетку акције.
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