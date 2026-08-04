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Петар Кунић за АТВ: ''Борац је моја кућа''

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 22:24

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Петар Кунић фудбалер
Фото: ATV

Петар Кунић нова је опција у нападу за тренера Винка Мариновића, а поред играчког квалитета доноси богато искуство стечено у бројним лигама и клубовима.

Послије осам година вратио се у матични клуб гдје је голгетерски и пружио највише у досадашњој каријери. Поред доприноса на терену, уз Граховца и Врањеша његово присуство у свлачионици биће од великог значаја.

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Тагови :

ФК Борац

фудбалер

Петар Кунић

Винко Мариновић

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