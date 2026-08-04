Петар Кунић за АТВ: ''Борац је моја кућа''

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Петар Кунић нова је опција у нападу за тренера Винка Мариновића, а поред играчког квалитета доноси богато искуство стечено у бројним лигама и клубовима.

Послије осам година вратио се у матични клуб гдје је голгетерски и пружио највише у досадашњој каријери. Поред доприноса на терену, уз Граховца и Врањеша његово присуство у свлачионици биће од великог значаја.

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