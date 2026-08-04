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Теретни саобраћај готово обустављен због ниског водостаја Дунава

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 22:49

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Ријека Дунав у Београду
Фото: pexels/Boris Hamer

Теретни ријечни саобраћај на аустријском дијелу Дунава готово је у потпуности обустављен због изузетно ниског водостаја, док је и пловидба туристичких бродова озбиљно отежана, саопштило је Министарство за иновације, мобилност и инфраструктуру Аустрије.

"Теретна пловидба практично је стала, док је саобраћај ријечних крузера такође значајно ограничен", наводи се у саопштењу Министарства.

У саопштењу се додаје да је водостај на дионицама Дунава без хидротехничких објеката тренутно око 60 центиметара испод дугогодишњег просјека ниског водостаја, преноси Срна.

Пловни канал тренутно је дубок око два метра у долини Вахау у Доњој Аустрији, док источно од Беча дубина износи око 1,8 метара.

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Тагови :

Дунав

низак ниво Дунава

Аустрија

саобраћај

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