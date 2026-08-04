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Пожар у Француској се проширио на 150 хектара шуме

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 22:03

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Свјетлост тече кроз угљенисану шуму близу Ареса, током шумских пожара на југозападу Француске, у четвртак, 30. јула 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Baz Ratner

Шумски пожар у општини Белгард ан Диоа, у јужном француском департману Дром, проширио се на 150 хектара шуме, док неповољни временски услови и даље отежавају гашење, саопштило је Француско удружење за превенцију и праћење шумских пожара.

"Пожар се сада проширио на 150 хектара, док временски услови остају неповољни. У току дана, површина захваћена пожаром се скоро утростручила", навело је удружење на "Иксу".

Удружење је додало да се ватра и даље шири преко планинског масива Клапс.

Према јучерашњем извјештају Удружења, пожари су захватили око 40 хектара шуме, преноси Срна.

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Тагови :

Француска

пожар

шумски пожар

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