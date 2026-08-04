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Детаљи пожара у Сарајеву: Повријеђена три полицајца

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 09:24

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Пожар у стану у Сарајеву, настала велика материјална штета.
Фото: CrnaHronika/Facebook/Screenshot

Из Министарсва унутрашњих послова Кантона Сарајево огласили су се у вези с пожаром који се протекле ноћи догодио у насељу Храсно.

"ПУ Ново Сарајево пријављен пожар у стану на другом спрату, у 00.20 сати, у улици Азизе Шаћирбеговић.

На терен је упућено више полицијских патрола, ватрогасци, Хитна помоћ, те екипе Електродистрибуције и Сарајево гаса.

Пожар је локализован у 00,40 сати, а угашен у 02,25 сати.

Три полицијска службеника су лакше повријеђена приликом интервенције, а љекарска помоћ је указана и једној грађанки.

Обавијештен је дежурни тужилац, а увиђај ће бити рађен јутрос, уз присуство вјештака", казала је Мерсиха Новалић, гласноговорница МУП-а КС.

Из професионалне ватрогасне бригаде Кантона Сарајево су раније за портал Радиосарајево.ба рекли како су на мјесто догађаја изашла два њихова возила те да је пожар локализован.

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Тагови :

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