Детаљи пожара у Сарајеву: Повријеђена три полицајца

Аутор:АТВ редакција
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Из Министарсва унутрашњих послова Кантона Сарајево огласили су се у вези с пожаром који се протекле ноћи догодио у насељу Храсно.
"ПУ Ново Сарајево пријављен пожар у стану на другом спрату, у 00.20 сати, у улици Азизе Шаћирбеговић.
На терен је упућено више полицијских патрола, ватрогасци, Хитна помоћ, те екипе Електродистрибуције и Сарајево гаса.
Пожар је локализован у 00,40 сати, а угашен у 02,25 сати.
Три полицијска службеника су лакше повријеђена приликом интервенције, а љекарска помоћ је указана и једној грађанки.
Обавијештен је дежурни тужилац, а увиђај ће бити рађен јутрос, уз присуство вјештака", казала је Мерсиха Новалић, гласноговорница МУП-а КС.
Из професионалне ватрогасне бригаде Кантона Сарајево су раније за портал Радиосарајево.ба рекли како су на мјесто догађаја изашла два њихова возила те да је пожар локализован.
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