Током ноћи избио пожар у стану: Настала велика материјална штета

Аутор:АТВ редакција
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У сарајевском насељу Храсно током протекле ноћи дошло је до пожара након што је ватра захватила стамбени објекат.
Из професионалне ватрогасне бригаде КС су за портал Радиосарајево.ба рекли како су на мјесто догађаја изашла два њихова возила те да је пожар локализован.
Како се може видјети по снимцима, на објекту је причињена значајна материјална штета.
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