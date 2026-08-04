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У земљотресима у Венецуели погинуло више од 6.000 људи

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 07:27

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Спасиоци и волонтери праве отвор у потрази за тијелима у згради која се срушила усљед земљотреса у Ла Гваири, у Венецуели, у уторак, 21. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Ariana Cubillos

Број жртава у земљотресима који су у јуну погодили Венецуелу повећан је на више од 6.000, изјавио је данас предсједник парламента те земље Хорхе Родригез.

Он је изјавио да је ријеч о 6.125 људи, као и да је око 61.000 људи хоспитализовано, преноси Ројтерс. Додао је да је око 16 одсто рушевина насталих у земљотресу уклоњено.

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Два земљотреса јачине 7,2 и 7,5 степени Рихтерове скале погодили су сјеверозападни и централни дио Венецуеле 24. јуна, од којих се први догодио у 18.04 сати по локалном времену, а други само 39 секунди касније.

(Танјуг)

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Тагови :

Венецуела

земљотрес у Венецуели

страдали у земљотресу

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