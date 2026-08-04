У земљотресима у Венецуели погинуло више од 6.000 људи

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Број жртава у земљотресима који су у јуну погодили Венецуелу повећан је на више од 6.000, изјавио је данас предсједник парламента те земље Хорхе Родригез.
Он је изјавио да је ријеч о 6.125 људи, као и да је око 61.000 људи хоспитализовано, преноси Ројтерс. Додао је да је око 16 одсто рушевина насталих у земљотресу уклоњено.
Свијет
Возач из БиХ "пролетио" поред аустријске патроле, замало остао без аута
Два земљотреса јачине 7,2 и 7,5 степени Рихтерове скале погодили су сјеверозападни и централни дио Венецуеле 24. јуна, од којих се први догодио у 18.04 сати по локалном времену, а други само 39 секунди касније.
(Танјуг)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
4 ч0
Друштво
4 ч0
Свијет
4 ч0
Република Српска
4 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
12 ч0
Свијет
13 ч0
Најновије
11
21
11
14
11
13
11
09
11
06
Тренутно на програму