НАСА позива Роскосмос на лансирање мисије "Кру 13"

Аутор:АТВ редакција
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Америчка свемирска агенција НАСА ће позвати представнике руске свемирске корпорације Роскосмос на лансирање мисије "Кру 13" ка Међународној свемирској станици, изјавио је замјеник администратора Насе Џоел Монталбано.
"Као уобичајена пракса, међусобно позивамо колеге из свемирских агенција на различита лансирања", рекао је Монталбано на конференцији за новинаре.
Он је додао да ће присуство представника Роскосмоса овога пута бити мање него иначе због предстојећег лансирања свемирске летјелице "Прогрес" са космодрома Бајконур и обавеза руководства Роскосмоса да присуствује том догађају.
Наса је у априлу саопштила да ће посаду мисије "Кру 13" чинити четворо чланова: астронаути Насе Џесика Воткинс и Лук Делани, канадски астронаут Џошуа Катрик и руски космонаут Сергеј Тетерјатников.
Лансирање мисије планирано је за средину септембра, преноси Срна.
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