Logo

НАСА позива Роскосмос на лансирање мисије "Кру 13"

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 22:13

Коментари:

0
ракета свемир лансирање
Фото: Pexel/ Pixabay

Америчка свемирска агенција НАСА ће позвати представнике руске свемирске корпорације Роскосмос на лансирање мисије "Кру 13" ка Међународној свемирској станици, изјавио је замјеник администратора Насе Џоел Монталбано.

"Као уобичајена пракса, међусобно позивамо колеге из свемирских агенција на различита лансирања", рекао је Монталбано на конференцији за новинаре.

Он је додао да ће присуство представника Роскосмоса овога пута бити мање него иначе због предстојећег лансирања свемирске летјелице "Прогрес" са космодрома Бајконур и обавеза руководства Роскосмоса да присуствује том догађају.

Наса је у априлу саопштила да ће посаду мисије "Кру 13" чинити четворо чланова: астронаути Насе Џесика Воткинс и Лук Делани, канадски астронаут Џошуа Катрик и руски космонаут Сергеј Тетерјатников.

Лансирање мисије планирано је за средину септембра, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

НАСА

Роскосмос

Кру 13

Свемир

Америка

Русија

Коментари (0)

Више из рубрике

Преминуо Милан Селак, отац Горана Селака

Друштво

Преминуо Милан Селак, отац Горана Селака

2 ч

0
Црно-бијеле краве на ливади.

Друштво

У Кантону 10 потврђена три случаја брузелозе код људи

4 ч

0
Блага Марија светитељка заштитница жена

Друштво

Заштитница жена: Сутра славимо Благу Марију, ове обичаје обавезно испоштујте

5 ч

0
У Српској и даље високе температуре: Сутра до 41 степен

Друштво

У Српској и даље високе температуре: Сутра до 41 степен

7 ч

0

  • Најновије

22

25

Нема потврде за нову пуцњаву на Врацама

22

13

НАСА позива Роскосмос на лансирање мисије "Кру 13"

22

04

Шах на руском двору: Како је играње шаха помагало руским царевима да владају

21

40

Уредник са Харварда: Укинути одлуке високих представника, Трамп ће у виду Додика добити пријатеља

21

32

Будимир: "Олуја" највеће етничко чишћење Срба

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима