Кроз изложбу приказани страдање српских избјеглица на Петровачкој цести и Сводни

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Испред Храма Христа Спаситеља у Бањалуци вечерас је отворена изложба "Да се не заборави - гранатирање Хрватске војске на избјегличке колоне на Петровачкој цести и Сводни", аутора Јанка Велимировића из Документационо-информационог центра "Веритас".
Изложба приказује страдање српских цивила и избјеглица које су се кретале у колони током и након акције "Олуја" у августу 1995. године.
Ова поставка приказује посљедице ракетирања избјегличке колоне у селу Јањила код Босанског Петровца /Петровачка цеста/ 7. августа 1995. године, те документује
напад на избјегличку колону који се догодио 8. августа исте године у Сводни код Новог Града.
Изложба садржи документарну и архивску грађу ради очувања сјећања на страдале цивиле у организацији Документационо-информационог центра "Веритас".
У Парку ослобођења у Бањалуци вечерас је приказан и документарни филм Тихане Бајић "Петровачка цеста" који говори о злочину који се догодио на самом крају хрватске акције "Олуја" кад су српске избјеглице већ прешле на територију сусједне БиХ и нису представљале никакву пријетњу.
Припадници хрватског ратног ваздухопловства гранатирали су избегличку колону која је напустила Хрватску. У првом нападу, 7. августа страдало је десеторо цивила, међу којима четворо дјеце, у другом, дан касније – још троје људи. За ракетирање избјегличке колоне на Петровачкој цести до данас нико није одговарао.
Злочиначка акција "Олуја" почела је 4. августа 1995. године офанзивом хрватске војске и полиције, те јединица ХВО-а на подручју Баније, Лике, Кордуна и сјеверне Далмације, током које је са вјековних огњишта протјерано више од 220.000 крајишких Срба.
На ажурираној евиденцији "Веритаса" налазе се имена 1.904 погинула и нестала Србина у току и послије ове акције, међу њима је 1.250 цивила од којих су око три четвртине биле старије од 60 година.
Међу жртвама је и десеторо дјеце млађе од 14 година и 566 жена, од којих су око четири петине биле старије од 60 година.
Међународни суд правде је у пресуди из фебруара 2015. године "Олују" оквалификовао као етничко чишћење, али не и као геноцид, иако свјетски експерти за ту област тврде да је та операција имала све карактеристике геноцида, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
00
02
22
52
22
49
22
41
22
40
Тренутно на програму