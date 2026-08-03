Logo

Кроз изложбу приказани страдање српских избјеглица на Петровачкој цести и Сводни

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 22:40

Коментари:

0
Изложба Бањалука - Олуја
Фото: ATV

Испред Храма Христа Спаситеља у Бањалуци вечерас је отворена изложба "Да се не заборави - гранатирање Хрватске војске на избјегличке колоне на Петровачкој цести и Сводни", аутора Јанка Велимировића из Документационо-информационог центра "Веритас".

Изложба приказује страдање српских цивила и избјеглица које су се кретале у колони током и након акције "Олуја" у августу 1995. године.

Ова поставка приказује посљедице ракетирања избјегличке колоне у селу Јањила код Босанског Петровца /Петровачка цеста/ 7. августа 1995. године, те документује

напад на избјегличку колону који се догодио 8. августа исте године у Сводни код Новог Града.

Паљење свијећа
Паљење свијећа

Изложба садржи документарну и архивску грађу ради очувања сјећања на страдале цивиле у организацији Документационо-информационог центра "Веритас".

У Парку ослобођења у Бањалуци вечерас је приказан и документарни филм Тихане Бајић "Петровачка цеста" који говори о злочину који се догодио на самом крају хрватске акције "Олуја" кад су српске избјеглице већ прешле на територију сусједне БиХ и нису представљале никакву пријетњу.

Припадници хрватског ратног ваздухопловства гранатирали су избегличку колону која је напустила Хрватску. У првом нападу, 7. августа страдало је десеторо цивила, међу којима четворо дјеце, у другом, дан касније – још троје људи. За ракетирање избјегличке колоне на Петровачкој цести до данас нико није одговарао.

Да се не заборави - Олуја

Злочиначка акција "Олуја" почела је 4. августа 1995. године офанзивом хрватске војске и полиције, те јединица ХВО-а на подручју Баније, Лике, Кордуна и сјеверне Далмације, током које је са вјековних огњишта протјерано више од 220.000 крајишких Срба.

На ажурираној евиденцији "Веритаса" налазе се имена 1.904 погинула и нестала Србина у току и послије ове акције, међу њима је 1.250 цивила од којих су око три четвртине биле старије од 60 година.

Међу жртвама је и десеторо дјеце млађе од 14 година и 566 жена, од којих су око четири петине биле старије од 60 година.

Међународни суд правде је у пресуди из фебруара 2015. године "Олују" оквалификовао као етничко чишћење, али не и као геноцид, иако свјетски експерти за ту област тврде да је та операција имала све карактеристике геноцида, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Република Српска

Бањалука

Олуја

изложба

страдање Срба

Коментари (0)

Више из рубрике

Комеморативна академија код Храма Христа Спаситеља

Бања Лука

Почела комеморативна академија поводом егзодуса Срба у злочиначкој акцији "Олуја"

5 ч

0
Саобраћај у Бањалуци

Бања Лука

Колико у Бањалуци има регистрованих возила?

6 ч

3
Скупштина Града Бањалука

Бања Лука

Нинковић: У сриједу о предложеном задужењу од 18 милиона КМ

7 ч

0
Мртви голубови све чешћи призор у Бањалуци

Бања Лука

Мртви голубови све чешћи призор у Бањалуци

7 ч

0

  • Најновије

00

02

Огласила се полиција о пуцњави у којој је рањен Давор Дабић

22

52

Пожар изнад бањалучког села Барловци: Ватра захватила шуму, мјештани у страху

22

49

Четири знака улазе у срећнији период, промјене почињу већ сутра

22

41

Први смртни случајеви у великој епидемији паразита у Америци: Двије особе преминуле

22

40

Кроз изложбу приказани страдање српских избјеглица на Петровачкој цести и Сводни

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима