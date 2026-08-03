Нема потврде за нову пуцњаву на Врацама

Аутор:АТВ редакција
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Након што је у пуцњави у Лукавици вечерас рањен Давор Дабић у јавности се појавила информација да је нова пуцњава услиједила на Врацама, али те информације нису потврђене.
Екипа АТВ-а на Врацама је затекла полицијске службенике ПУ Источно Сарајево који су претраживали терен. Међутим, никакви трагове пуцњаве или ватреног обрачуна нису видљиви и не искључује се могућност да се ради о лажној узбуни.
Неколико тренутака прије дошло је до пуцњаве у Источном Сарајеву гдје је рањен Давор Дабић који је хитно превезен у болницу Кошево.
Јуче је, недалеко од мјеста гдје је рањен Дабић, упуцан Коста Пандуревић. Због пуцњаве се трага за Ђорђем Ждралом.
Хроника
Нова пуцњава у Лукавици, рањен Давор Дабић
На мјесту гдје је Дабић упуцан, испред кафа Централ, занимљиво је да грађани сједе у оближњим кафићима и све посматрају.
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