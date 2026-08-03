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Нема потврде за нову пуцњаву на Врацама

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 22:25

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Нема потврде за нову пуцњаву на Врацама
Фото: ATV

Након што је у пуцњави у Лукавици вечерас рањен Давор Дабић у јавности се појавила информација да је нова пуцњава услиједила на Врацама, али те информације нису потврђене.

Екипа АТВ-а на Врацама је затекла полицијске службенике ПУ Источно Сарајево који су претраживали терен. Међутим, никакви трагове пуцњаве или ватреног обрачуна нису видљиви и не искључује се могућност да се ради о лажној узбуни.

Дојава о пуцњави на Врацама
Дојава о пуцњави на Врацама

Неколико тренутака прије дошло је до пуцњаве у Источном Сарајеву гдје је рањен Давор Дабић који је хитно превезен у болницу Кошево.

Јуче је, недалеко од мјеста гдје је рањен Дабић, упуцан Коста Пандуревић. Због пуцњаве се трага за Ђорђем Ждралом.

Источно Сарајево полиција пуцњава

Хроника

Нова пуцњава у Лукавици, рањен Давор Дабић

На мјесту гдје је Дабић упуцан, испред кафа Централ, занимљиво је да грађани сједе у оближњим кафићима и све посматрају.

Све детаље можете прочитати ОВДЈЕ:

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Тагови :

Пуцњава

Враца

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