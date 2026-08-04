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Први пацијент који је примио руску вакцину против рака ускоро ће завршити терапију

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 08:24

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Вакцина или цјепиво је биолошки препарат који садржи специфичне антигене или дијелове генетског материјала који се примјењују ради индуковања активног имунског одговора ради спријечавања развоја болести.
Фото: pexels/Thirdman

Први пацијент ће у септембру завршити терапију вакцинације руским лијеком за лијечење меланома, рекао је академик Руске академије наука и научни директор Националног истраживачког центра за епидемиологију и микробиологију "Гамалеја" Александар Гинзбург.

- Завршна примјена (онковакцине), која је тренутно заказана, биће почетком септембра, односно за мјесец дана - рекао је он за РИА Новости.

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Пацијент који је први добио нову вакцину је шездесетогодишњи становник Курске области. Прву дозу "неоонковака" примио је у априлу.

Овај лијек је развијен у Центру "Гамалеја", а производи се у руском Националном медицинском истраживачком центру за радиологију.

Министарство здравља Русије одобрило је лијек за клиничку употребу почетком децембра.

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Вакцина се индивидуално прилагођава сваком пацијенту на основу молекуларних и генетских карактеристика њиховог тумора.

Како је раније најавио руски премијер Михаил Мишустин, Руси ће моћи да се лијече таквим лијековима у оквиру обавезног здравственог осигурања.

(Танјуг)

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Тагови :

вакцина против рака

лијечење

канцер

тумор

Русија

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