Први пацијент који је примио руску вакцину против рака ускоро ће завршити терапију

Аутор:АТВ редакција
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Први пацијент ће у септембру завршити терапију вакцинације руским лијеком за лијечење меланома, рекао је академик Руске академије наука и научни директор Националног истраживачког центра за епидемиологију и микробиологију "Гамалеја" Александар Гинзбург.
- Завршна примјена (онковакцине), која је тренутно заказана, биће почетком септембра, односно за мјесец дана - рекао је он за РИА Новости.
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Пацијент који је први добио нову вакцину је шездесетогодишњи становник Курске области. Прву дозу "неоонковака" примио је у априлу.
Овај лијек је развијен у Центру "Гамалеја", а производи се у руском Националном медицинском истраживачком центру за радиологију.
Министарство здравља Русије одобрило је лијек за клиничку употребу почетком децембра.
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Вакцина се индивидуално прилагођава сваком пацијенту на основу молекуларних и генетских карактеристика њиховог тумора.
Како је раније најавио руски премијер Михаил Мишустин, Руси ће моћи да се лијече таквим лијековима у оквиру обавезног здравственог осигурања.
(Танјуг)
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