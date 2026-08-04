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Хороскоп за 4. август: Шта нам звијезде данас поручују?

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 07:41

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Хороскоп
Фото: pexels/Mikhail Nilov

Шта нам звијезде поручују данас прочитајте у наставку текста.

Ован

Очекује вас напоран радни дан. Приватне обавезе могу вам пореметити концентрацију, зато најважније задатке завршите што раније и не улазите у расправе због туђег кашњења. Заузети би требало да пазе на тон у разговору. Слободни могу одгодити сусрет или прекинути дописивање због разочарања. Могућа главобоља због напетости.

Врућина фонтана

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Бик

Концентрација може бити слабија, а важне информације каснити. Прије слања докумената или порука још једном провјерите све податке. Заузети би могли расправљати због новца или неиспуњених обећања. Слободни неће лако стећи повјерење у нову особу. Могућ немиран сан.

Близанци

Неслагања с колегама могу бити везана за новац или подјелу обавеза. Не преузимајте одговорност за цијели тим. Партнеру би могао засметати ваш нестрпљив тон. Слободни нека оставе другој страни више простора за одговор. Могућа напетост у врату и раменима.

Рак

Разговор с надређенима могао би бити захтјевнији. Држите се чињеница и не прихватајте нејасно дефинисане обавезе. Не прећуткујте оно што вас мучи. Слободни могу добити поруку особе која избјегава конкретан договор. Осјетљив стомак због нервозе.

СПЦ

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Лав

Документација или сарадња с иностранством захтијева додатну провјеру. Не доносите закључке прије него што прикупите све информације. Могућа су различита мишљења о трошењу новца. Слободне очекује занимљив разговор на даљину. Здравље вам је врло добро.

Дјевица

Исплата или заједнички трошак могу изазвати неслагање. Провјерите сваки износ прије потписивања или уплате. Пословну нервозу не преносите на партнера. Слободни би могли привући пажњу особе из пословног окружења. Могућа напетост.

Вага

Клијент или пословни партнер могао би тражити нешто што није у складу с планом. Провјерите ко доноси коначне одлуке. Партнеру може засметати што посао стављате испред заједничког времена. Слободни размишљају о особи с којом комуникација није сасвим јасна. Више кретања ће вам пријати.

Земљотрес Венецуела

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Шкорпија

Промјене у распореду могу успорити посао. Посебно пажљиво провјерите документацију и информације из иностранства. Слободни би могли привући пажњу особе из круга пријатеља, али ће тражити јасније сигнале. Могућ пад енергије.

Стријелац

Додатни трошак могао би промијенити планирани буџет. Јасно дефинишите шта улази у ваше обавезе. Слободне може привући особа из пословног окружења, али ће њено понашање бити промјенљиво. Могућа напетост у врату и раменима.

Јарац

Породичне обавезе могу утицати на распоред. Провјерите договоре јер друга страна може промијенити захтјеве. Слободнима би договорени сусрет могао бити одгођен због практичних разлога. Правите чешће паузе током рада.

Срећа осмијех

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Водолија

Очекује вас много позива и порука, уз могућност погрешно пренесене информације. Не реагујте исхитрено. Заузети би могли расправљати о заједничком новцу. Слободни ће осјетити привлачност, али друга страна неће бити спремна за озбиљнији разговор. Могућа слабија циркулација, преноси Глас Српске.

Рибе

Ако преговарате о хонорару или додатном послу, тражите прецизно дефинисане услове прије прихватања понуде. Заузети би могли расправљати због новца или кућних обавеза. Слободнима породичне околности могу отежати договор око сусрета. Здравље је добро, али избјегавајте претјеривање у храни и пићу.

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