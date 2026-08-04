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Славимо Благу Марију: Ове обичаје треба испоштовати

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 07:07

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Славимо Благу Марију: Ове обичаје треба испоштовати
Фото: АТВ

Српска православна црква и њени вјерници данас, 4. августа, обиљежавају празник Свете Марије Магдалине – Благе Марије, једне од најпоштованијих светитељки у хришћанству и прве свједокиње Христовог васкрсења.

У црквеном календару овај празник није обиљежен црвеним словом, али заузима посебно мјесто у народној традицији и међу вјерницима.

Према Јеванђељу, Марија Магдалена потицала је из града Магдале на обали Галилејског језера. Била је међу највјернијим сљедбеницима Исуса Христа, присуствовала је његовом распећу, а према хришћанском предању управо је она прва видјела васкрслог Христа и вијест о Васкрсењу пренијела апостолима.

Због тога је Црква назива равноапостолном, односно једнаком апостолима по значају њене мисије.

Обичаји и вјеровања на Благу Марију

У српском народу празник је познат као Блага Марија и сматра се женским празником. Вјерници на овај дан одлазе у цркву, пале свијеће и упућују молитве за здравље, мир и благостање породице.

У многим крајевима вјерује се да на Благу Марију не треба започињати тешке физичке послове, већ дан провести у миру, молитви и окупљању са најближима.

Народна предања кажу да је Блага Марија заштитница жена, дјеце и породице, па јој се многи обраћају молитвом за помоћ у тешким тренуцима. У појединим крајевима овај светац обиљежава се као завјетни дан села или породична слава.

По црквеном календару Српске православне цркве, 4. августа се прославља Света Марија Магдалена – Блага Марија, један од најпоштованијих љетњих празника међу православним вјерницима, преноси Курир.

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Тагови :

СПЦ

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православље

светац

обичаји

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