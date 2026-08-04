Славимо Благу Марију: Ове обичаје треба испоштовати

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква и њени вјерници данас, 4. августа, обиљежавају празник Свете Марије Магдалине – Благе Марије, једне од најпоштованијих светитељки у хришћанству и прве свједокиње Христовог васкрсења.
У црквеном календару овај празник није обиљежен црвеним словом, али заузима посебно мјесто у народној традицији и међу вјерницима.
Према Јеванђељу, Марија Магдалена потицала је из града Магдале на обали Галилејског језера. Била је међу највјернијим сљедбеницима Исуса Христа, присуствовала је његовом распећу, а према хришћанском предању управо је она прва видјела васкрслог Христа и вијест о Васкрсењу пренијела апостолима.
Због тога је Црква назива равноапостолном, односно једнаком апостолима по значају њене мисије.
Обичаји и вјеровања на Благу Марију
У српском народу празник је познат као Блага Марија и сматра се женским празником. Вјерници на овај дан одлазе у цркву, пале свијеће и упућују молитве за здравље, мир и благостање породице.
У многим крајевима вјерује се да на Благу Марију не треба започињати тешке физичке послове, већ дан провести у миру, молитви и окупљању са најближима.
Народна предања кажу да је Блага Марија заштитница жена, дјеце и породице, па јој се многи обраћају молитвом за помоћ у тешким тренуцима. У појединим крајевима овај светац обиљежава се као завјетни дан села или породична слава.
По црквеном календару Српске православне цркве, 4. августа се прославља Света Марија Магдалена – Блага Марија, један од најпоштованијих љетњих празника међу православним вјерницима, преноси Курир.
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