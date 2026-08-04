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Појачане мјере безбједности: МУП Српске послао апел грађанима

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 07:50

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Фото: ATV

Министарство унутрашњих послова (МУП) Српске предузима појачане мјере с циљем одржавања повољног стања безбједности поводом обиљежавања Дана сјећања на све страдале и прогнане Србе у хрватско-муслиманском погрому над Србима из Републике Српске Крајине и Републике Српске 1995. године.

Грађанима који желе да присуствују овом догађају у Мркоњић Граду, који почиње у 20.00 часова, из МУП-а савјетују да због лакшег кретања и избјегавања стварања гужви, дођу раније, да са собом не носе руксаке и торбе, те да свакако уз себе имају неки идентификациони документ.

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Из МУП-а напомињу грађане да поштују наредбе полицијских службеника на терену, те да са собом не носе пиротехничка средства и подсјећају да је ради предузимања безбједносних мјера и радњи, министар унутрашњих послова Републике Српске издао наредбу о забрани саобраћаја за теретна возила и наредбу о забрани превоза експлозивних материја.

Министарство у сједишту полицијске управе и полицијске станице за овај дан неће издавати одобрења за превоз експлозивних материја, наводи се у саопштењу.

Представнике медијских кућа, друге субјекте, као и грађане из МУП-а подсјећају да је с циљем безбједности учесника скупа, на подручју Мркоњић Града данас забрањена употреба дронова, осим онима који имају одобрење МУП-а Српске.

Из МУП-а напомињу да представници медијских кућа који су се акредитовали за праћење овог догађаја, треба да на себи имају јасно истакнуту акредитацију.

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Тагови :

Олуја

Акција Олуја

Мркоњић Град

МУП Републике Српске

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