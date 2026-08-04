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Младожења преминуо пред вјенчање

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 08:46

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Кајл Кембел, младожења који је преминуо пар дана прије вјенчања
Фото: Приватна архива

Британац Кајл Кембел преминуо је након што је отпуштен из болнице, свега неколико дана прије него што је требало да се вјенча.

Тридесетдвогодишњи Кембел задобио је повреду главе у саобраћајној несрећи на мотору, након што је допутовао у југоисточну Азију како би се вјенчао са својом вјереницом Каником.

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Послије несреће збринут је у болници, али су га љекари отпустили већ неколико сати касније.

Међутим, 30. јула потврђено је да је преминуо у сну.

Иза њега су остали вјереница, са којом је био у вези двије и по године, и њихов 12-годишњи син, пише "Метро".

Његова породица у Великој Британији сматра да након несреће није добио одговарајућу медицинску његу.

Рођаци су покренули хуманитарну акцију како би прикупили средства за високе трошкове пребацивања његовог тијела у Велику Британију.

У објави на Фејсбуку, на дан када је требало да се вјенчају, његова вјереница Каника написала је да је сломљена од бола.

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"Наша веза је била предивна. Заувијек ћеш остати у мојим најљепшим успоменама. Љубав која никада неће изблиједити, прелијепе успомене и дуго животно путовање са човјеком којег сам вољела", написала је она.

Кембелова рођака Дајана Фишер написала је на страници за прикупљање донација "ЏастГивинг" да је породица сломљена због његове смрти.

"Кајл је отпутовао на Тајланд како би се оженио партнерком са којом је био двије и по године и радовао се почетку новог поглавља њихових живота. Оно што је требало да буде радостан догађај завршило се незамисливом трагедијом. Његова смрт је сломила све који су га познавали и вољели", додала је она.

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"Иза себе је оставио свог драгог 12-годишњег сина, који је живио са њим, као и породицу и пријатеље који се сада суочавају са незамисливим болом због његовог изненадног губитка. Сада смо суочени са огромним финансијским теретом враћања Кајловог тијела у Велику Британију како би поново био са својом породицом и био сахрањен уз достојанство и љубав које заслужује. Прикупљена средства биће намијењена за трошкове транспорта посмртних остатака, сахране и друге непредвиђене трошкове који прате овако трагичан губитак", навела је она.

(Телеграф)

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Тагови :

Младожења

трагедија

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