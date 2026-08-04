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Има разлике: Да ли је боље поставити штитник за вјетробран са спољне или унутрашње стране

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 09:54

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Заштита од сунца
Фото: Screenshot / YouTube

Аутомобил паркиран на сунцу за кратко вријеме може да достигне веома високе температуре, али да ли на то утичу боја возила и заштита од сунца?

Управо то испитао је Њемачки ауто-клуб (АДАК) у свом истраживању.

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Често се, на примјер, говори да се бијела возила или возила свијетлих боја мање загријавају од оних тамних. Заиста, током теста, површина црног возила се загријала знатно више од површине бијелог возила – достигла је 65 степени, у поређењу са свега 44 степена.

А шта је са температуром у путничкој кабини? Изненађујуће, разлика је била минимална; кабина црног аутомобила била је топлија за само пет степени, пише "ХАК Ревија".

Шта је са штитницима од сунца?

Колико је ефикасно поставити штитник са унутрашње стране вјетробранског стакла? Штитник постављен унутра има минималан ефекат.

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Док се референтно возило без штитника загријало на 53 степена, аутомобил са штитником био је хладнији за само четири степена. За бољу заштиту, унутрашњи штитник би морао да прекрије цијелу површину вјетробранског стакла, што је готово немогуће постићи.

Штитник постављен са спољне стране вјетробранског стакла далеко је ефикаснији. Захваљујући таквом штитнику, унутрашњост је била хладнија за осам степени у односу на референтно возило.

Потпуна прекривка која штити цијело возило од сунчевог зрачења пружила је још бољу заштиту, одржавајући унутрашњост хладнијом за десет степени.

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Затамњена бочна стакла иза Б-стуба смањила су температуру у кабини за само два степена – иако су температуре на задњем сједишту биле знатно ниже: 48 степени умјесто 57.

Иако бијели пешкир неће значајно снизити температуру у кабини, препоручљиво је поставити га преко управљача – првенствено како би се избјегле опекотине.

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Тагови :

Сунце

врућина

Заштита од сунца

Заштита за вјетробранско стакло

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