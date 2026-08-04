Вучић: Црна Гора учествује у хрватској прослави "Олује", а није послала никог у Мркоњић Град

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Србије Александар Вучић изјавио је данас да Влада Црне Горе учествује у хрватској прослави акције "Олуја", а да никога није послала на церемонију обиљежавања сјећања на страдале Србе у "Олуји", која ће вечерас бити одржана у Мркоњић Граду.
"Влада Црне Горе, званична Црна Гора, учествује у радости, у прослави злочина почињених над Србима, слави заједно са Хрватима, а никога Влада Црне Горе није послала на обиљежавање, комеморативно сећање на страдале Србе у Мркоњић Граду", рекао је Вучић за РТС коментаришући то што ће отправник послова у Амбасади Црне Горе у Хрватској присуствовати сутра у Книну обиљежавању 31. годишњице операције "Олуја".
Он је додао да је таква одлука црногорске Владе само почетак јер ће у будућности бити још таквих одлука, као и да су Срби наивно повјеровали да су 2020. године дошле промјене које ће значити другачији однос према Србији и српском народу.
"Ово није крај, ово је тек почетак таквих одлука и они ће имати још много таквих одлука у будућности и ту се ствари неће промијенити. Срби су наивно повјеровали да су 2020. донијели промјене које ће значити другачији однос према Србији и српском народу. Ствари ће бити све горе и све лошије и не треба то да нас изненађује, али тиме морамо још веће поштовање да показујемо према Републици Српској, према нашем народу којем треба да пружимо подршку у Црној Гори, који је очајан због тога", истакао је предсједник Србије.
Вучић је навео да је важно то што Србија зна све чињенице и што, захваљујући томе, може да буде припремљенија за све политичке догађаје који долазе у будућности.
"И треба да будемо свјесни свих проблема, свих подјела које су нам наметнули. О многима од тих ствари ћу да говорим и вечерас. Једна од тих је и тај приступ, измишљени полицентризам, управо да би могли овакве одлуке да доносе", рекао је Вучић, преноси Танјуг.
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