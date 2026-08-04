Да ли их се сјећате? Овај уређај из 2000-их се враћа на велика врата

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Да ли се сјећате малих, џепних фото-апарата који су обиљежили једну еру? Поново су актуелни.
Генерација З предводи тренд у ком се савршене фотографије са паметних телефона мијењају за аутентичну, помало мутну естетику старих дигиталаца са наглашеним блицем.
Не ради се само о фотографисању, него о хватању атмосфере. На сљедећој журци, дружењу на плажи или касној вечери обратите пажњу на препознатљив блиц – то је јасан знак повратка компактних дигиталних апарата и знак онога што се назива „љетом дигиталаца”.
Заборавите на хиперреалистичне, компјутерски обрађене слике са најновијих паметних телефона. Генерација З претражује старе фиоке и интернет огласе у потрази за џепним фото-апаратима с почетка 2000-их. Циљ није техничка чистоћа слике, већ њен карактер. То је потпуни естетски отпор према доминацији савршене фотографије.
Посљедње деценије технолошка трка произвођача мобилних телефона свела се на уклањање недостатака. Ноћни режим рада претвара таму у дан, портретни режим прецизно замућује позадину, а софтвер пегла сваку неправилност. Резултат је често технички беспријекорна слика која, иронично, дјелује стерилно. Нови талас ентузијаста за дигиталне фото-апарате свјесно се одмиче од таквог приступа.
Они траже управо оне елементе које је модерна технологија искоријенила. Желе оштар, директан блиц који ствара драматичне сјенке, благо замућење покрета које преноси енергију тренутка и специфичну зрнатост сензора ниске резолуције. Другим ријечима, бирају текстуру умјесто алгоритма. Не ради се о лошој фотографији, него о другачијој дефиницији квалитета. То је слика која функционише као сјећање, а не као датотека.
За генерацију која је одрасла са интернетом у џепу, недавна технолошка прошлост има посебну привлачност. Ране 2000-е извор су фасцинације, а дигитални фото-апарат био је један од кључних симбола тог времена. Он представља начин документовања живота који је постојао непосредно прије него што су га друштвене мреже у потпуности преузеле.
Привлачност није само у фотографијама, већ и у цијелом ритуалу. То је уређај са једном једином сврхом. На њега не стижу обавјештења и на њему се не прегледају друштвене мреже – он само фотографише. Мали екран на полеђини не дозвољава опсесивно провјеравање и понављање снимка. Фотографишете и настављате даље, са повјерењем да је тренутак забиљежен. Одложено задовољство, јер се фотографије морају накнадно пребацити на рачунар, додатно појачава доживљај.
Хроника
Детаљи пожара у Сарајеву: Повријеђена три полицајца
Дигитални фото-апарат је опипљив предмет који се носи са намјером. Он је модни детаљ и повод за разговор, а уједно и порука: „Овдје сам да забиљежим осјећај, а не само слику.”
Више од филтера
Овај тренд било би погрешно одбацити као још један естетски хир који се може копирати апликацијом или филтером. Док филтери покушавају да опонашају изглед неког другог времена, коришћење стварног хардвера намеће потпуно другачији приступ. Ограничења камере, као што су спорији фокус, непредвидив блиц и недостатак напредних подешавања, овдје постају предности.
Готово је немогуће савршено кадрирати слику док малени апарат усмјеравате према пријатељима и надате се најбољем. Управо у томе и јесте љепота. То је препуштање контроле. Резултати су зато изненађујући, спонтани и често емоционално снажнији од помно намјештеног портрета снимљеног мобилним телефоном. То је разлика између симулирања атмосфере и њеног стварног стварања.
Сам фото-апарат постаје учесник у креирању успомене, а његове техничке специфичности обликују коначну слику на начин који софтвер не може да постигне. Тај изглед је резултат процеса, а не само накнадно примијењен ефекат, преноси Индекс.хр.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
1 ч0
Регион
1 ч0
Регион
2 ч0
Савјети
2 ч0
Наука и технологија
15 ч0
Наука и технологија
20 ч0
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
1 д0
Најновије
11
14
11
13
11
09
11
06
11
03
Тренутно на програму