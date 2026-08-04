Logo

Алкотест закуцао: Бањалучанин усред дана пијан као летва изазвао удес

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 10:23

Коментари:

0
Алкотест закуцао: Бањалучанин усред дана пијан као летва изазвао удес
Фото: АТВ

Полиција у Лакташима ухапсила је јуче усред дана Бањалучанина Б.К, након што је пијан као летва изазвао удес у мјесту Велико Блашко.

"Наиме, јуче око 14,55 часова на магистралном путу МИ – 106 у мјесту Велико Блашко догодила се саобраћајна незгода са материјалном штетом у којој је учествовало лице Б.К. управљајући путничким возилом марке Волксваген", саопштили су из Полицијске управе Бањалука и додали:

"Полицијски службеници су на лицу мјеста извршили увиђај, а испитивањем на присуство алкохола код лица Б.К. утврђено је присуство од 3,83 г/кг алкохола у организму".

Полиција РС

Хроника

Лакташи: Полиција у ауту пронашла срну

Даљим провјерама утврђено је да је Б.К. прије неколико дана такође прекршајно санкционисан због почињеног прекршаја из Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима БиХ.

"Сходно одредбама члана 42а. став 3. истог Закона полицијски службеници су од лица Б.К. уз потврду привремено одузели наведено путничко возило", кажу у полицији.

О свему наведеном обавијештен је дежурни судија Основног суда у Бањалуци – Одјељење за прекршаје, те против лица Б.К. слиједи подношење захтјева за покретање прекршајног поступка.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Лакташи

алкотест

Бањалука

удес

Полиција

Коментари (0)

Више из рубрике

Полиција Републике Српске

Хроника

Лакташи: Полиција у ауту пронашла срну

1 ч

0
Источно Сарајево пуцњава 3.8.2026.

Хроника

Познато стање Давора Дабића рањеног у Источном Сарајеву

1 ч

0
Пожар у стану у Сарајеву, настала велика материјална штета.

Хроника

Детаљи пожара у Сарајеву: Повријеђена три полицајца

1 ч

0
Удес у мјесту Средње

Хроника

Рено потпуно разнесен, нови тежак судар у БиХ

2 ч

0

  • Најновије

11

14

Нестала дјевојчица у Врбасу, полиција је тражи већ два дана

11

13

У Храму Христа Спаситеља парастос за Србе страдале у "Олуји"

11

09

Не чекајте ријечи "волим те": Ево како сваки знак Зодијака тајно показује да му је стало

11

06

Јак земљотрес поново у Италији, грађани у паници: ''Добро је дрмало''

11

03

Лед, пљускови, грмљавина: Метеоролог најавио невријеме

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима