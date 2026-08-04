Алкотест закуцао: Бањалучанин усред дана пијан као летва изазвао удес

Аутор:АТВ редакција
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Полиција у Лакташима ухапсила је јуче усред дана Бањалучанина Б.К, након што је пијан као летва изазвао удес у мјесту Велико Блашко.
"Наиме, јуче око 14,55 часова на магистралном путу МИ – 106 у мјесту Велико Блашко догодила се саобраћајна незгода са материјалном штетом у којој је учествовало лице Б.К. управљајући путничким возилом марке Волксваген", саопштили су из Полицијске управе Бањалука и додали:
"Полицијски службеници су на лицу мјеста извршили увиђај, а испитивањем на присуство алкохола код лица Б.К. утврђено је присуство од 3,83 г/кг алкохола у организму".
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Даљим провјерама утврђено је да је Б.К. прије неколико дана такође прекршајно санкционисан због почињеног прекршаја из Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима БиХ.
"Сходно одредбама члана 42а. став 3. истог Закона полицијски службеници су од лица Б.К. уз потврду привремено одузели наведено путничко возило", кажу у полицији.
О свему наведеном обавијештен је дежурни судија Основног суда у Бањалуци – Одјељење за прекршаје, те против лица Б.К. слиједи подношење захтјева за покретање прекршајног поступка.
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