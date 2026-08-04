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Лакташи: Полиција у ауту пронашла срну

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 10:10

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

С.В. из Лакташа ухапшен је синоћ око 22 сата након што га је полиција ухватила послије криволова, саопштењу Полицијске управе Бањалука.

Наиме, како се наводи у саопштењу, полицијски службеници су извршили контролу путничког возила којим је управљао ухапшени, којом приликом су у возилу пронашли одстријељену срнећу дивљач и комбиновану ловачку пушку.

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"Од лица С.В. је одузета наведена ловачка пуша са оружним листом, а након завршеног увиђаја одстријељена дивљач предата је ловочувару надлежног ловачког удружења", истичу у полицији.

Све мјере и радње предузете су под надзором Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

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Тагови :

Криволов

Лакташи

Срна

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