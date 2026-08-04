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Лед, пљускови, грмљавина: Метеоролог најавио невријеме

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 11:03

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Лед на планини Влашић
Фото: БХМЕТЕО

БиХ и идућих седам до десет дана очекује врло топло вријеме, док би осјетније освјежење могло стићи тек у другој половини августа.

Метеоролог Федералног хидрометеоролошког завода Џенан Зулум изјавио је како се у сљедећих седам до десет дана не очекују значајније промјене времена ни већи пад температура.

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У другом дијелу седмице могући су локални пљускови, понајприје у централним и дијеловима сјеверне Босне, док би југ земље према тренутним прогнозама требао остати углавном без падавина.

Задржате се овако високе температуре и у наредном периоду. Једино у другом дијелу седмице, у послијеподневним сатима, можемо очекивати локалне пљускове, рекао је Зулум гостујући на "Н1".

Могући пљускови, грмљавина и лед

Локални пљускови могли би бити праћени грмљавином и ледом. Зулум је појаснио да се након дуготрајног периода високих температура, уз повећану влагу и продор хладнијег ваздуха, могу развити јача невремена, пише "Н1".

Такве временске појаве могу проузроковати штету у пољопривреди, али и на возилима и објектима.

Тропске ноћи најчешће у Мостару

Говорећи о тропским ноћима, током којих се температура не спушта испод 20 степени, Зулум је истакао како су оне у Мостару дугогодишња појава и готово се непрекидно биљеже током јула и августа.

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У Сарајеву су знатно рјеђе, док су нешто учесталије на сјеверу Босне због ниже надморске висине. Према његовим ријечима, ова је година у односу на неколико претходних нешто свјежија па је и број тропских ноћи мањи.

Метеоролог је упозорио и на учинак урбаних топлотних отока. Бетон, асфалт и стаклене површине додатно загријавају градска подручја, због чега су температуре у центрима градова често осјетно више него на званичним метеоролошким станицама.

Када стиже освјежење?

Према тренутним прогностичким моделима, осјетнији пад температуре могућ је након првих десетак дана августа.

Максималне температуре у Босни могле би бити око 30 степени или нешто ниже, док би у Херцеговини углавном износиле око 33 степена, локално до 35. Други дио августа требао би бити знатно свјежији у односу на први, рекао је Зулум.

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Додао је како ће прецизније информације бити доступне за отприлике седам дана.

Врућине данас трају дуже

Говорећи о климатским промјенама, Зулум је истакао како високе температуре данас трају знатно дуже него прије неколико деценија.

Некада су температуре од 35 степени трајале дан или два, евентуално три. Данас то траје тједан или два, рекао је.

Према његовим ријечима, количине падавина ове су године углавном у границама вишегодишњег просјека, а понегдје и изнад њега. У појединим дијеловима БиХ током јуна пало је између 60 и 90 литара кише по квадратном метру, што је ублажило посљедице сушних периода.

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Зулум је упозорио и на висок УВ индекс, посебно у планинским подручјима, те препоручио заштиту коже, ношење лагане одјеће дугих рукава, капа или шешира те кориштење крема са заштитним фактором.

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