Напустила Њемачку и вратила се у Брод: Покренула све траженији посао

Аутор:АТВ редакција
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Након десет и по година проведених на привременом раду у Франкфурту, петочлана породица Кучковић одлучила је да спакује кофере и врати се у Брод.
Вођена жељом да богато њемачко искуство и стечено образовање примијени у свом завичају, Нада Кучковић покренула је специфичну дјелатност, мобилну кућну његу "Нада", уносећи топлину, пажњу и професионализам у домове оних којима је овакав вид помоћи најпотребнији.
Живот у економски развијеној Њемачкој за многе представља остварење сна, али за породицу Кучковић више од десет година живота у тој земљи била је само једна животна станица. Одлука о повратку није донесена преко ноћи, већ је сазријевала годинама. На крају је превагнула жеља да поново осјете близину породице и ону топлину коју ниједан западни стандард не може да надомјести. Јер, колико год свијет био велики, човјек се најсигурније осјећа тамо гдје су му коријени.
"Ја сам иницирала повратак. Стрес који прати живот тамо био је највећи разлог, као и незадовољство њиховим начином живота. Једноставно, није то то. Топлина нашег краја не може се нигдје пронаћи и зато смо одлучили да будућност градимо међу својом родбином, пријатељима и људима које познајемо", каже Нада.
У Њемачкој је више од деценије радила као његоватељица старијих особа. Прије одласка у Франкфурт започела је школовање за медицинску сестру, а прилика која јој се указала у једном тамошњем дому за стара, немоћна и лица с инвалидитетом усмјерила ју је ка позиву који ће касније постати њен животни избор.
"Тамо сам стекла заиста богато искуство. Одлучила сам да завршим школу за његоватеља како бих напредовала и усавршавала своје знање, а касније сам се дошколовала и за шефа персонала, односно за менаџмент и маркетинг у области његе старих лица", објашњава она.
Размишљајући чиме ће се бавити по повратку у завичај, идеја се наметнула сама. Њемачке дипломе, знање и дугогодишње искуство одлучила је да искористи за покретање властитог посла, мобилне кућне његе под називом "Нада".
Њен пословни концепт доноси савремен вид патронажне његе, прилагођен потребама данашњег друштва. Умјесто одласка у домове за стара лица, корисници ће сву неопходну његу добијати у удобности сопственог дома, окружени познатим окружењем и успоменама које живот значе.
"Одлазим директно код клијената којима је потребна помоћ. То подразумијева помоћ у личној хигијени, одржавање хигијене стана, припрему лаганих оброка, набавку лијекова и намирница, али, прије свега, дружење и разговор. Ту сам и за породице које одлазе на годишњи одмор, а немају коме да повјере бригу о својим старијим родитељима", истиче Нада, додајући да су њене услуге намијењене особама које су физички и когнитивно способне, али којима је потребна свакодневна подршка и друштво.
Она наглашава да домови за стара лица и ангажовање његоватеља на нашим просторима више нису табу тема, те да људи све више препознају значај оваквог вида подршке.
Иако је званичан почетак рада планиран за август, интересовање је већ сада премашило сва очекивања. Телефон свакодневно звони, а позиви стижу са свих страна.
"Тренутно сам у процесу регистрације, јер желим да све буде урађено у складу са законом. Интересовање је заиста велико. Зове наша дијаспора, која жели да обезбиједи његу својим родитељима, али и људи који живе овдје. Посебно ме радује што ми се јавља велики број жена које желе да се баве овим послом и пружају ми подршку. То ми потврђује да је идеја добра и вјерујем да ћу успјети у свом науму", с оптимизмом поручује Нада.
Надина прича показује да повратак није увијек корак уназад. Напротив, понекад је то најхрабрији корак напријед, повратак на своје огњиште, међу своје људе, са знањем стеченим у свијету и жељом да оно најбоље пренесе тамо гдје срце одувијек припада, пренио је Радио Брод на својој Фејсбук страници.
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