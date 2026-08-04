Дјечака (14) и младића (21) ударио гром

Аутор:АТВ редакција
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Дјечака (14) и младића (21) који су планинарили у подручју Горњих Пиринеја јуче је погодио гром док су ходали планинарском стазом и том приликом су теже повријеђени, саопштио је извор који је близак истрази.
Планинари су ходали стазом близу Котерета, на надморској висини од 2.700 метара, са групом од око 15 људи, када их је ударио гром, преноси телевизија "БФМ".
Замјеник команданта високопланинског жандармеријског вода Жан-Мишел Роде је казао да се олуја изнад планинског вјенца гдје су се налазили планинари формирала око 15.30 сати, након чега је жандармерију "позвала група људи које је затекла олуја, од којих је двоје ударио гром".
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Он је казао да су спасилачке службе могле да збрину двије жртве "захваљујући релативно кратком временском периоду" у коме су стигли на лице места, што је омогућио да им се пружи прва помоћ и да се "брзо пребаце у хеликоптер".
Повријеђени су превезени у болнице у Тарбу и Поу, у југозападној Француској.
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