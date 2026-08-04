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Због убиства ухапшене двије жене и мушкарац: Мушкарац пронађен завезан на тавану

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 11:21

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Мушкарац руку везаних за столицу.
Фото: Unsplash/Jose P. Ortiz

Три особе ухапшене су због убиства власника пиљаре Радивоја Г. на Карабурми, а снимци са надзорних камера открили су све. Успјешну акцију хапшења извели су припадници УКП ПУ Београд.

Слободе су лишене двије жене и један мушкарац за које се сумња да су мушкарца скинули голог, везали, мучили, убили, опљачкали и побјегли, пише Телеграф.рс.

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Подсјетимо, у београдском насељу Карабурма, у стану смјештеном у поткровљу стамбене зграде, пронађено је тијело Радивоја Г. Призор који су затекли истражиоци, како се сазнаје, био је језив - тијело мушкарца било је потпуно наго на душеку од кревета, са рукама чврсто везаним иза леђа пертлама.

Према незваничним информацијама до којих је дошао Телеграф.рс, мотив овог бруталног злочина је чисто користољубље. Радивоје, који је иначе био власник неколико радњи у Београду, недавно је продао стан и од те продаје инкасирао чак 180.000 евра.

Истражиоци су током увиђаја на тавану пронашли сеф у ком је несрећни човјек чувао новац, али је он затечен потпуно отворен и празан!

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Оперативци београдске полиције интензивно су трагали за млађом женском особом која је виђана са Радивојем. Према првим информацијама из истраге, сумња се да је управо та дјевојка била у стану са жртвом непосредно прије или у вријеме смрти.

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Тагови :

Убиство

Београд

хапшење

таван

пронађено тијело

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