Због убиства ухапшене двије жене и мушкарац: Мушкарац пронађен завезан на тавану

Аутор:АТВ редакција
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Три особе ухапшене су због убиства власника пиљаре Радивоја Г. на Карабурми, а снимци са надзорних камера открили су све. Успјешну акцију хапшења извели су припадници УКП ПУ Београд.
Слободе су лишене двије жене и један мушкарац за које се сумња да су мушкарца скинули голог, везали, мучили, убили, опљачкали и побјегли, пише Телеграф.рс.
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Нестала дјевојчица у Врбасу, полиција је тражи већ два дана
Подсјетимо, у београдском насељу Карабурма, у стану смјештеном у поткровљу стамбене зграде, пронађено је тијело Радивоја Г. Призор који су затекли истражиоци, како се сазнаје, био је језив - тијело мушкарца било је потпуно наго на душеку од кревета, са рукама чврсто везаним иза леђа пертлама.
Према незваничним информацијама до којих је дошао Телеграф.рс, мотив овог бруталног злочина је чисто користољубље. Радивоје, који је иначе био власник неколико радњи у Београду, недавно је продао стан и од те продаје инкасирао чак 180.000 евра.
Истражиоци су током увиђаја на тавану пронашли сеф у ком је несрећни човјек чувао новац, али је он затечен потпуно отворен и празан!
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Нестала жена пронађена у Кравици код Братунца
Оперативци београдске полиције интензивно су трагали за млађом женском особом која је виђана са Радивојем. Према првим информацијама из истраге, сумња се да је управо та дјевојка била у стану са жртвом непосредно прије или у вријеме смрти.
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