Код Ужица испливала два тијела: На том мејсту прије двије недјеље потонуо сплав

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Тијела двојице мушкараца пронађена су у води на Градској плажи у Ужицу, у непосредној близини мјеста гдје је прије неколико недјеља потонуо сплав.
Према првим незваничним информацијама, сумња се да су мушкарци страдали утапањем, али ће тачан узрок њихове смрти бити познат тек након завршетка увиђаја и обдукције.
Идентитет настрадалих за сада није званично саопштен, тијела су по налогу тужилаштва послата у Институт за судску медицину на обдукцију која би требало да расвијетли околности њихове смрти.
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Мјесто на којем су тијела пронађена привукло је пажњу јавности, будући да је управо у том дијелу Градске плаже прије неколико недјеља потонуо сплав, што је изазвало велико интересовање грађана.
Више детаља о овом случају очекује се након завршетка истраге и званичног саопштења надлежних органа.
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