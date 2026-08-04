Кућа са великим плацем за 22.000 евра: Продаје се намјештена, усељива и без терета

Аутор:АТВ редакција
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У Старој Моравици, у општини Бачка Топола, продаје се породична кућа од 71 квадрата са ограђеним плацем од 1.288 квадрата. Некретнина је легализована, без терета и продаје се са намјештајем.
У групи "Јефтине некретнине Србија" оглашена је породична кућа у Старој Моравици, у општини Бачка Топола, по цијени од 22.000 евра.
Кућа има 71 квадратни метар и налази се на пространом плацу од 1.288 квадратних метара. Састоји се од две спаваће собе, кухиње и опремљеног купатила са туш-кабином и веш-машином.
Подна основа је бетонска, а подови су обложени линолеумом, керамичким плочицама и ламинатом. Некретнина се продаје са намештајем, у стању приказаном на фотографијама и снимку.
Гријање је могуће на чврсто гориво или струју, а тренутно се користи гријање на чврсто гориво. Кров је, према наводима власника, у добром стању и нема прокишњавања.
Кућа је прикључена на градску воду, док је канализација решена путем септичке јаме. На располагању су и струја снаге до 7 киловати и интернет прикључак.
Плац је ограђен и пружа довољно простора за башту, помоћне објекте или друге садржаје.
Некретнина је укњижена, легализована и без терета, а тражена цена износи 22.000 евра, преносе Ало.
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