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Кућа са великим плацем за 22.000 евра: Продаје се намјештена, усељива и без терета

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 09:02

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Кућа у Старој Моравици, у општини Бачка Топола
Фото: Screenshot/Facebook

У Старој Моравици, у општини Бачка Топола, продаје се породична кућа од 71 квадрата са ограђеним плацем од 1.288 квадрата. Некретнина је легализована, без терета и продаје се са намјештајем.

У групи "Јефтине некретнине Србија" оглашена је породична кућа у Старој Моравици, у општини Бачка Топола, по цијени од 22.000 евра.

Кућа има 71 квадратни метар и налази се на пространом плацу од 1.288 квадратних метара. Састоји се од две спаваће собе, кухиње и опремљеног купатила са туш-кабином и веш-машином.

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Подна основа је бетонска, а подови су обложени линолеумом, керамичким плочицама и ламинатом. Некретнина се продаје са намештајем, у стању приказаном на фотографијама и снимку.

Гријање је могуће на чврсто гориво или струју, а тренутно се користи гријање на чврсто гориво. Кров је, према наводима власника, у добром стању и нема прокишњавања.

Кућа је прикључена на градску воду, док је канализација решена путем септичке јаме. На располагању су и струја снаге до 7 киловати и интернет прикључак.

Плац је ограђен и пружа довољно простора за башту, помоћне објекте или друге садржаје.

Некретнина је укњижена, легализована и без терета, а тражена цена износи 22.000 евра, преносе Ало.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

продаја

кућа

цијена

Србија

некретнине

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