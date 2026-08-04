Ђоковић има идеју за револуцију у тенису

Аутор:АТВ редакција
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Најбољи тенисер у историји Новак Ђоковић полако завршава са одмором након Вимблдона који је трајао скоро мјесец дана.
Слике и снимци како ужива у Црној Гори постали су вирални, а вријеме је полако да се уђе у процес припрема за наредни турнир.
Мастерс у Синсинатију од наредне недјеље служиће му као припрема за УС Опен, последњи Грен слем турнир у сезони.
У међувремену се на друштвеним мрежама појавио виралан снимак.
Наиме, Ноле је предложио праву револуцију у свијету тениса и промјену формата такмичења, која би, према његовом мишљењу, била занимљивија. У разговору са инфлуенсером Ником Кутракосом он је открио своје мишљење.
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"Мислим да је тенису потребан нови систем бодовања. Сетови не би требало да се играју до шест гемова. Вјерујем да би сет требало да се игра до четири гема, уз могуће укидање правила предности при резултату 40:40. Мечеви би се играли док неко не освоји три таква скраћена сета. На тај начин, мечеви не би трајали дуже од два сата, што је, по мом мишљењу, најбоље за све", рекао је један од најспремнијих играча у историји ове игре, преноси "Телеграф".
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