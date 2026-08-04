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Јелисавета Орашанин објавила Павлову фотографију: Пар се више не крије

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 09:54

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Јелисавета Орашанин
Фото: Youtube/Blic

Глумица Јелисавета Орашанин је након што се растала о некадашњег кошаркаша, Милоша Теодосића, сву срећу пронашла крај колеге, глумца Павла Менсура.

Павле је до сада дијелио више фотографија са Јелисаветом на друштвеној мрежи Инстаграм, а сада је по први пут то урадила и Јелисавета.

Она је на Инстаграму објавила Павлову фотографију, а поред њега, у првом плану је и кућни љубимац.

Павле Менсур
Павле Менсур

- Јелисавета Орашанин и Менсур се више не крију, сви из њихових кругова знају да су заједно. Прије неки дан су искористили лијепо вријеме и загрљени шетали у Земуну. Држали су се за руке, смијали и нису марили за то да ли ће их неко препознати или усликати - открио је недавно извор за Блиц.

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Тагови :

Јелисавета Орашанин

Павле Менсур

глумица

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