Јелисавета Орашанин објавила Павлову фотографију: Пар се више не крије

Аутор:АТВ редакција
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Глумица Јелисавета Орашанин је након што се растала о некадашњег кошаркаша, Милоша Теодосића, сву срећу пронашла крај колеге, глумца Павла Менсура.
Павле је до сада дијелио више фотографија са Јелисаветом на друштвеној мрежи Инстаграм, а сада је по први пут то урадила и Јелисавета.
Она је на Инстаграму објавила Павлову фотографију, а поред њега, у првом плану је и кућни љубимац.
- Јелисавета Орашанин и Менсур се више не крију, сви из њихових кругова знају да су заједно. Прије неки дан су искористили лијепо вријеме и загрљени шетали у Земуну. Држали су се за руке, смијали и нису марили за то да ли ће их неко препознати или усликати - открио је недавно извор за Блиц.
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