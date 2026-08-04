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Станија Добројевић у сузама због бившег свекра

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 10:03

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Станија Добројевић
Фото: Screenshot / YouTube

Старлета Станија Добројевић расплакала се пред камерама дирнута ријечима Асминовог оца Мустафе Дурџића.

Побједница "Елите 9" синожћ је била једина гошћа емисије "Народ пита" јер се њен бивши вјереник Асмин Дурџић није појавио у студију.

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Станија Добројевић његов изостанак у емисији објаснила је ријечима да му "дјевојка не да", а након што су се у емисију укључили Асминови родитељи сазнало се да је између Асмина и Маје дошло до жестког сукоба, те да је Дурџићу разбијен аутомобил.

Иако више нису заједно Станија је била погођена оним што чује, а посебно су је дирнуле ријечи Асминовог оца Мустафе, па је у једном моменту била на ивици суза.

"Нисам баш тако добро, али преживјећу и ову ноћ. Асмин и Маја су имали сукоб, не знамо шта је било с њим, видио сам слике да има крваве руке, разбијен ауто, шофершајбну. Ко зна шта се тамо дешавало, видиш какве су му руке, зато се и није појавио у емисији. Можда је у болници, не знам", био је забринут Мустафа.

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Он се затим обратио Станији и истакао да му је веома жао због свега што су у ријалитију говорили за њеног оца.

"Ја сам њу гледао као кћерку, ја сам први пут чуо шта су говорили за њеног оца, мени је веома жао због тога. Кад су се Асмин и Станија упознали, они су нас звали на камеру, ја никада нисам видио љепши пар на свијету, у мојим очима је то била сва љепота свијета", рекао је Мустафа.

Мустафа је открио и да се раније током дана дописивао са Асмином, молећи га да се цивилизовано понаша, лијепо обуче и извини Станији.

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"Хвала Мустафи за подршку, али немате ви потребе да се извињавате ни за шта, немате шта коме да се правдате", поручила је Добројевићева на ивици суза.

Подсјетимо, након хаоса са Асмином огласила се и Маја Маринковић, те том приликом поткачила његове родитеље.

(Станија)

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