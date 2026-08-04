Logo

Младић (24) ножем избо дјечака (12) због видео игрице

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 10:51

Коментари:

0
Дјечак држи џојстик и игра игрице
Фото: Pexels/Julia M Cameron

Двадесетчетворогодишњи мушкарац са Флориде наводно је зграбио кухињски нож и избо свог 12-годишњег рођака након што га је дјечак опоменуо због кориштења конзоле за видео игре без дозволе.

Ендру Заргазета оптужен је за наношење тешких тјелесних повреда смртоносним оружјем, саопштила је Полицијска управа града Санрајз у Сједињеним Америчким Државама. Према изјави о основаној сумњи, коју је прибавио портал Law&Crime, полиција је у четвртак интервенисала у улици Виста Ајлс Драјв, у блоку 12800, због инцидента у којем је кориштен нож.

Илу-провалник-лопов-290925

Хроника

Лопови кроз тоалет упали у бх. пумпу и украли 30.000 КМ

По доласку на лице места, полицајци су затекли дјечака са убодном раном у пределу кука. Жртва је превезена у болницу ради лијечења, а љекари су утврдили да повреде нису опасне по живот, пренио је локални телевизијски канал WPLG, повезан са мрежом АБЦ.

Прабака жртве рекла је полицији да је чула како се њих двојица свађају око конзоле и да је стала између њих како би их раздвојила. Изјавила је да није видјела да је било ко од њих двојице имао нож.

Недуго затим, прабака је видјела дјечака како излази из куће. Пошла је за њим, а он јој је тада рекао да је избоден.

Током разговора са полицијом, дјечак је испричао да је био у "жестокој расправи" са Заргазетом зато што је осумњичени користио конзолу без дозволе. Према његовим ријечима, Заргазета је најприје узео нож из кухиње, али га је вратио након што их је прабака раздвојила.

Жртва је затим кренула да узме конзолу, када је Заргазета поново зграбио нож и "одмах га убо у десни кук", наводи се у полицијском документу.

Полиција Србија

Србија

Код Ужица испливала два тијела: На том мејсту прије двије недјеље потонуо сплав

Полиција је касније пронашла нож иза телевизора.

Заргазета је дао изјаву полицији, али је њен садржај није објављен у записнику. Полицајци су га ухапсили и спровели у затвор округа Броуард, гдје му је одређена кауција од 20.000 долара. Према доступним информацијама, у притвору се налазио и у понедјељак поподне, док датум његовог наредног појављивања пред судом није био наведен.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

видео игре

Америка

повријеђен дјечак

Коментари (0)

Прочитајте више

Алкотест закуцао: Бањалучанин усред дана пијан као летва изазвао удес

Хроника

Алкотест закуцао: Бањалучанин усред дана пијан као летва изазвао удес

55 мин

0
Моћна грмљавина са живописним муњама удара изнад руралног пејзажа у сумрак, хватајући интензитет природе.

Свијет

Дјечака (14) и младића (21) ударио гром

1 ч

0
Москва, Русија

Свијет

Москва: Запад нема рјешење за Украјину, ултиматуми Русији неће проћи

1 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Лакташи: Полиција у ауту пронашла срну

1 ч

0

Више из рубрике

Моћна грмљавина са живописним муњама удара изнад руралног пејзажа у сумрак, хватајући интензитет природе.

Свијет

Дјечака (14) и младића (21) ударио гром

1 ч

0
Москва, Русија

Свијет

Москва: Запад нема рјешење за Украјину, ултиматуми Русији неће проћи

1 ч

0
Продужну кабл

Свијет

Потпуни распад мреже: Цијела земља остала без струје

2 ч

0
Микроскопски паразит изазвао епидемију, има и мртвих

Свијет

Микроскопски паразит изазвао епидемију, има и мртвих

2 ч

0

  • Најновије

11

14

Нестала дјевојчица у Врбасу, полиција је тражи већ два дана

11

13

У Храму Христа Спаситеља парастос за Србе страдале у "Олуји"

11

09

Не чекајте ријечи "волим те": Ево како сваки знак Зодијака тајно показује да му је стало

11

06

Јак земљотрес поново у Италији, грађани у паници: ''Добро је дрмало''

11

03

Лед, пљускови, грмљавина: Метеоролог најавио невријеме

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима