Младић (24) ножем избо дјечака (12) због видео игрице

Аутор:АТВ редакција
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Двадесетчетворогодишњи мушкарац са Флориде наводно је зграбио кухињски нож и избо свог 12-годишњег рођака након што га је дјечак опоменуо због кориштења конзоле за видео игре без дозволе.
Ендру Заргазета оптужен је за наношење тешких тјелесних повреда смртоносним оружјем, саопштила је Полицијска управа града Санрајз у Сједињеним Америчким Државама. Према изјави о основаној сумњи, коју је прибавио портал Law&Crime, полиција је у четвртак интервенисала у улици Виста Ајлс Драјв, у блоку 12800, због инцидента у којем је кориштен нож.
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По доласку на лице места, полицајци су затекли дјечака са убодном раном у пределу кука. Жртва је превезена у болницу ради лијечења, а љекари су утврдили да повреде нису опасне по живот, пренио је локални телевизијски канал WPLG, повезан са мрежом АБЦ.
Прабака жртве рекла је полицији да је чула како се њих двојица свађају око конзоле и да је стала између њих како би их раздвојила. Изјавила је да није видјела да је било ко од њих двојице имао нож.
Недуго затим, прабака је видјела дјечака како излази из куће. Пошла је за њим, а он јој је тада рекао да је избоден.
Током разговора са полицијом, дјечак је испричао да је био у "жестокој расправи" са Заргазетом зато што је осумњичени користио конзолу без дозволе. Према његовим ријечима, Заргазета је најприје узео нож из кухиње, али га је вратио након што их је прабака раздвојила.
Жртва је затим кренула да узме конзолу, када је Заргазета поново зграбио нож и "одмах га убо у десни кук", наводи се у полицијском документу.
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Полиција је касније пронашла нож иза телевизора.
Заргазета је дао изјаву полицији, али је њен садржај није објављен у записнику. Полицајци су га ухапсили и спровели у затвор округа Броуард, гдје му је одређена кауција од 20.000 долара. Према доступним информацијама, у притвору се налазио и у понедјељак поподне, док датум његовог наредног појављивања пред судом није био наведен.
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