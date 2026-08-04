Јул ове године најтоплији мјесец икада забиљежен у историји мјерења у Француској

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Јул 2026. је најтоплији мјесец икада забиљежен у Француској од почетка метеоролошких мјерења 1900. године, саопштила је данас француска метеоролошка служба Метео-Франс.
Тиме је оборен досадашњи рекорд из августа 2003. године, током једног од најинтензивнијих топлотних таласа у Европи, као и рекорд из јула 2006. године, пренео је Фигаро.
Према подацима Метео-Франса, јул је био и трећи најсушнији од почетка мерења, уз дефицит падавина од готово 70 одсто.
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Због дуготрајног недостатка кише, влажност земљишта достигла је рекордно ниске вриједности, упоредиве са онима из средине августа 2022. године.
Такви услови додатно су погоршали посљедице суше по пољопривреду и повећали ризик од избијања шумских пожара широм земље, истакли су стручњаци.
(Танјуг)
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