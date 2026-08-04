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Јул ове године најтоплији мјесец икада забиљежен у историји мјерења у Француској

04.08.2026 12:10

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Јул ове године најтоплији мјесец икада забиљежен у историји мјерења у Француској
Фото: Envato/aowsakornprapat

Јул 2026. је најтоплији мјесец икада забиљежен у Француској од почетка метеоролошких мјерења 1900. године, саопштила је данас француска метеоролошка служба Метео-Франс.

Тиме је оборен досадашњи рекорд из августа 2003. године, током једног од најинтензивнијих топлотних таласа у Европи, као и рекорд из јула 2006. године, пренео је Фигаро.

Према подацима Метео-Франса, јул је био и трећи најсушнији од почетка мерења, уз дефицит падавина од готово 70 одсто.

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Због дуготрајног недостатка кише, влажност земљишта достигла је рекордно ниске вриједности, упоредиве са онима из средине августа 2022. године.

Такви услови додатно су погоршали посљедице суше по пољопривреду и повећали ризик од избијања шумских пожара широм земље, истакли су стручњаци.

(Танјуг)

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Тагови :

Француска

високе температуре ваздуха

врућина

топлотни талас

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