Купачи мислили да сањају: Таласи донијели вреће пуне новца

Аутор:АТВ редакција
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Вреће пуне новца појавиле се на обали након што је глисер остао без горива. Италијанска полиција истражује порекло готовине и сумња на више могућих сценарија.
Умјесто шкољки и морских таласа, купаче на једној сицилијанској плажи дочекао је призор какав се виђа само у филмовима - море је почело да избацује вреће пуне новца. За неколико минута мирно љетње поподне претворило се у праву потјерницу за новчаницама које су плутале уз обалу, док су људи утрчавали у воду покушавајући да их дохвате. Италијанске власти убрзо су реаговале и обезбиједиле подручје, а истрага је отворила бројна питања о пореклу готово 700.000 евра у готовини пронађених у мору.
Необичан догађај догодио се 28. јула у мјесту Казуце западно од Марине ди Рагузе на Сицилији. Према информацијама италијанске полиције, глисер дуг око 5,5 метара остао је без горива недалеко од обале и почео неконтролисано да плута. Посада је због тога затражила помоћ обалске страже, али оно што се потом догодило изненадило је и саме спасиоце.
Како наводе италијанске власти, у тренутку када се обалска стража приближила пловилу, особе на глисеру наводно су почеле да бацају вреће пуне готовине у море. Морске струје убрзо су их однеле ка обали, гдје су их примјетили бројни купачи.
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Према писању Тимес оф Малта, призори који су услиједили изгледали су нестварно. Купачи су утрчавали у море како би дохватили вреће и новчанице које су плутале тик уз обалу, док су бројни очевици све снимали телефонима. Полиција и обалска стража убрзо су блокирале подручје и почеле да прикупљају новац, укључујући и део који су купачи већ успјели да узму из врећа.
На глисеру су се, према доступним информацијама, налазила тројица пунољетних држављана Малте и једно 13-годишње дете. Полицајци су на пловилу затекли само једног мушкарца, док су, према изјавама свједока, још две особе побегле ка обали. Сви су приведени ради саслушања, а потом пуштени да се бране са слободе уз одређене мере опреза и обавезу да се одазивају позивима током даље истраге. За сада против њих није подигнута оптужница.
Начелник полиције покрајине Рагуса Салваторе Фацино изјавио је да је глисер пронађен искључиво захваљујући квару. Према његовим ријечима, да пловило није остало без горива, веома је вјероватно да би наставило путовање између Малте и Сицилије без привлачења пажње, преноси Каматица.
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