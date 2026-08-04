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Још једна непроспавана ноћ за требињске ватрогасце: Наставља се борба са пожаром

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 12:48

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Пожар код Требиња
Фото: ATV

Током протекле ноћи припадници Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Требиње провели су још једну непроспавану и изузетно тешку ноћ на терену.

Интервенције су извођене на више локација - на подручју Тртина, Драча на путном правцу према Тулима, као и дуж путне комуникације Волујац-Биоград, гдје су ватрогасци улагали максималне напоре да зауставе ширење ватре и заштите становништво и материјална добра.

Ситуација се и даље пажљиво прати, а припадници ТВСЈ Требиње остају на терену и настављају борбу са пожаром.

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Тагови :

пожар у Требињу

пожар

ТВСЈ Требиње

Село Биоград

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