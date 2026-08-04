Још једна непроспавана ноћ за требињске ватрогасце: Наставља се борба са пожаром

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Током протекле ноћи припадници Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Требиње провели су још једну непроспавану и изузетно тешку ноћ на терену.
Интервенције су извођене на више локација - на подручју Тртина, Драча на путном правцу према Тулима, као и дуж путне комуникације Волујац-Биоград, гдје су ватрогасци улагали максималне напоре да зауставе ширење ватре и заштите становништво и материјална добра.
Ситуација се и даље пажљиво прати, а припадници ТВСЈ Требиње остају на терену и настављају борбу са пожаром.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
3 ч3
Република Српска
3 ч0
Градови и општине
3 ч2
Економија
3 ч0
Градови и општине
3 ч3
Градови и општине
3 ч2
Градови и општине
4 ч0
Градови и општине
4 ч0
Најновије
15
38
15
36
15
35
15
23
15
10
Тренутно на програму