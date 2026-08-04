Узбуна код НАТО базе, блокирано подручје

Аутор:АТВ редакција
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Због сумњиве ситуације на НАТО бази у Брунсуму у Холандији, полиција је послала извиђачки тим на лице мјеста.
Могуће је да је у питању експлозив, пренео је "Де Телеграф".
Портпарол полиције наводи да постоји "сумњива ситуација" и да је стручњак за експлозиве послат у НАТО у Брунсум. Портпарол наглашава да није пријављена никаква пријетња бомбом.
Тим за извиђање експлозива ће утврдити да ли заиста постоји озбиљна ситуација. Више информација тренутно није доступно.
Римбургервег, на главном улазу у зграду, је затворен. Ситуација око објекта дјелује мирно.
NAVO-terrein Brunssum afgezet na mogelijke explosieven: politie onderzoekt ’verdachte situatie’ https://t.co/CmaNJHCYpq— De Telegraaf (@telegraaf) August 4, 2026
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