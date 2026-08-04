Logo

Узбуна код НАТО базе, блокирано подручје

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 13:54

Коментари:

0
Узбуна код НАТО базе, блокирано подручје
Фото: Tanjug/AP/Czarek Sokolowski

Због сумњиве ситуације на НАТО бази у Брунсуму у Холандији, полиција је послала извиђачки тим на лице мјеста.

Могуће је да је у питању експлозив, пренео је "Де Телеграф".

Портпарол полиције наводи да постоји "сумњива ситуација" и да је стручњак за експлозиве послат у НАТО у Брунсум. Портпарол наглашава да није пријављена никаква пријетња бомбом.

Тим за извиђање експлозива ће утврдити да ли заиста постоји озбиљна ситуација. Више информација тренутно није доступно.

Римбургервег, на главном улазу у зграду, је затворен. Ситуација око објекта дјелује мирно.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

НАТО

Холандија

Узбуна

Коментари (0)

Више из рубрике

Шумски пожар гори у области Ретимна, на јужном грчком острву Крит, у сриједу, 29. јула 2026. године, гдје су два ватрогасца погинула током гашења пожара.

Свијет

Пожари у Грчкој под контролом, стотине ватрогасаца у приправности

2 ч

0
Врећа пара

Свијет

Купачи мислили да сањају: Таласи донијели вреће пуне новца

2 ч

0
Јул ове године најтоплији мјесец икада забиљежен у историји мјерења у Француској

Свијет

Јул ове године најтоплији мјесец икада забиљежен у историји мјерења у Француској

3 ч

0
Јак земљотрес поново у Италији, грађани у паници: ''Добро је дрмало''

Свијет

Јак земљотрес поново у Италији, грађани у паници: ''Добро је дрмало''

4 ч

0

  • Најновије

15

52

Стевандић: Јединством узимамо право на сјећање, жртве не можемо опростити док се злочинци не покају

15

38

Елфета Весели ванзаводске погодности користи од септембра 2024. године

15

36

Да ли мачке стварно не воле своје власнике?

15

35

Први пацијент који је примио руску вакцину против рака завршава терапију у септембру

15

23

Већина миграната враћена из Сеуте

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима