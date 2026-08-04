Двојицу младића угризла змија на истом мјесту у исто вријеме

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Двојица страних планинара повријеђена су у понедјељак након што су их угризле змије током одмора на планинарској стази према Бледској колиби у Словенији.
Обојица су након пружене прве помоћи хеликоптером превезена у болницу, саопштила је Полицијска управа Крањ.
Бања Лука
Промјене у објектима бањалучке Господске улице
Према информацијама полиције, Регионални информативни центар Крањ дојаву о инциденту запримио је у 12:39 сати.
Двојица 21-годишњих планинара сједила су у трави поред стазе када их је изненада угризла змија. Један је задобио угриз у подлактицу, док је други угризен за прст.
Иако су повријеђени, наставили су кретање према планинарском дому и тек након приближно 45 минута стигли до Бледске колибе. Тамо се здравствено стање једног од њих погоршало, због чега је позвана помоћ.
На мјесто догађаја убрзо је стигао хеликоптер са дежурном екипом Горске службе спашавања из Брника, која је планинарима пружила прву медицинску помоћ прије транспорта у здравствену установу.
Хроника
Пуцњаве у Лукавици су посљедица сукоба Елеза и Ждрале, ево како је све почело
Полиција наводи да досадашње околности указују на то да су планинаре највјероватније угризле двије различите змије. На такав закључак упућују разлике у мјесту и начину угриза, што сугерише да су се у трави налазиле двије змије у непосредној близини.
Надлежни органи ће документовати све околности овог догађаја, док ће о инциденту бити обавијештено и надлежно планинарско друштво које ће прегледати планинарску стазу и, према потреби, предузети мјере како би се повећала безбједност посјетилаца.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
2 ч0
Регион
3 ч5
Регион
3 ч0
Регион
3 ч0
Најновије
15
38
15
36
15
35
15
23
15
10
Тренутно на програму