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Двојицу младића угризла змија на истом мјесту у исто вријеме

Аутор:

АТВ редакција
04.08.2026 14:36

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Поскок снимљен на Бањ брду
Фото: Screenshot

Двојица страних планинара повријеђена су у понедјељак након што су их угризле змије током одмора на планинарској стази према Бледској колиби у Словенији.

Обојица су након пружене прве помоћи хеликоптером превезена у болницу, саопштила је Полицијска управа Крањ.

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Према информацијама полиције, Регионални информативни центар Крањ дојаву о инциденту запримио је у 12:39 сати.

Двојица 21-годишњих планинара сједила су у трави поред стазе када их је изненада угризла змија. Један је задобио угриз у подлактицу, док је други угризен за прст.

Иако су повријеђени, наставили су кретање према планинарском дому и тек након приближно 45 минута стигли до Бледске колибе. Тамо се здравствено стање једног од њих погоршало, због чега је позвана помоћ.

На мјесто догађаја убрзо је стигао хеликоптер са дежурном екипом Горске службе спашавања из Брника, која је планинарима пружила прву медицинску помоћ прије транспорта у здравствену установу.

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Полиција наводи да досадашње околности указују на то да су планинаре највјероватније угризле двије различите змије. На такав закључак упућују разлике у мјесту и начину угриза, што сугерише да су се у трави налазиле двије змије у непосредној близини.

Надлежни органи ће документовати све околности овог догађаја, док ће о инциденту бити обавијештено и надлежно планинарско друштво које ће прегледати планинарску стазу и, према потреби, предузети мјере како би се повећала безбједност посјетилаца.

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Тагови :

Змија

Змије

угриз змије

Словенија

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