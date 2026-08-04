Промјене у објектима бањалучке Господске улице

Аутор:АТВ редакција
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Након што је почетком маја ове године, на локалу у бањалучкој Господској улици, гдје је некада пословао ЦМ, освануо натпис да је простор слободан, нешто је, коначно, почело да се дешава.
Како "БЛ портал" пише, централна улица у Бањалуци, ускоро би, према свему судећи, могла добити још један угоститељски садржај.
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На излозима локала сада се налазе папирне облоге, док су радници почели са унутрашњим радовима. Незванично, у овом простору требало би да буде отворен нови кафић, чиме ће још један некадашњи трговачки локал у Господској улици постати угоститељски.
Промјене нису прошле незапажено међу пролазницима, посебно због чињенице да се ради о једном од препознатљивијих локала у најпрометнијој бањалучкој улици.
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Господска улица посљедњих година биљежи промјене у понуди локала, па се у дијелу простора који су раније заузимале трговине све чешће појављују угоститељски садржаји, а почетак радова указује на то да ни простор некадашњег ЦМ-а неће још дуго бити празан.
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