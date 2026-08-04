Киропрактичар масирао девојку, она добила мождани удар

Аутор:АТВ редакција
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Оно што је требало да буде обичан преглед код киропрактичара заувек је промијенило живот Кејтлин Џенсен (28) из америчке савезне државе Џорџије.
Само двадесетак минута након третмана врата доживјела је дисекцију вертебралне артерије, озбиљно оштећење крвног суда које је изазвало мождани удар и тешко оштећење мозга.
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Њена мајка Дарлин каже да је Кејтлин прије несреће била потпуно здрава, завршила је студије хемије и биологије и планирала каријеру у науци.
Умјесто тога, мјесецима је водила тешку борбу кроз болнице и рехабилитационе центре, а данас је везана за инвалидска колица.
Послије можданог удара готово је изгубила вид, није могла нормално да помијера очи, нити да обавља најосновније животне функције. Захваљујући дуготрајној рехабилитацији, терапијама и упорном раду, њен вид се постепено поправља, а љекари истичу да су мали помаци велики успјех.
Према стручним студијама, дисекција вертебралне артерије може настати услед различитих повреда, укључујући и манипулацију вратом током киропрактичког третмана, иако је ријеч о ријеткој компликацији. Стручњаци због тога упозоравају да грађани треба да буду упознати са могућим ризицима и симптомима.
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Породица Џенсен данас води тешку борбу са здравственим системом и огромним трошковима лијечења, док је Дарлин одлучила да јавно говори о кћеркином случају како би упозорила друге. Како каже, свакодневно јој се јављају људи са сличним искуствима, због чега сматра да је подизање свијести о потенцијалним ризицима од пресудног значаја.
"Ако наша прича спасе макар један живот, све ово неће бити узалуд“, поручила је Кејтлинина мајка, преноси "Ало".
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