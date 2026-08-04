Да ли мачке стварно не воле своје власнике?

Коментари:0
Чак и највећи љубитељи мачака понекад се запитају да ли им њихов кућни љубимац заиста узвраћа љубав. Док власници паса често истичу вијековну везу између човјека и "најбољег пријатеља", мачке су вијековима задржале ауру независности и мистериозности. Ипак, савремена истраживања показују да је представа о мачкама као хладним и незаинтересованим животињама углавном погрешна.
Њихова самосталност има коријене у еволуцији. За разлику од паса, чији су преци живјели у чопорима, дивље мачке су углавном биле усамљени ловци. Ипак, током припитомљавања мачке су развиле способност да стварају снажне друштвене везе, не само са другим мачкама већ и са људима.
Нова научна сазнања показују да мачке могу да развију дубоку приврженост својим власницима, сличну оној коју показују пси и мала деца.
Истраживање Кристин Витале са Државног универзитета у Орегону показало је да мачке са својим старатељима развијају различите облике везаности, што указује на то да људе доживљавају као извор сигурности и удобности.
Иако се можда не ослањају на људе на исти начин као пси, многе мачке јасно показују наклоност и уживају у друштву својих власника. Тајна је у томе да научимо да препознамо њихов специфичан начин комуникације.
Један од најјаснијих знакова мачје наклоности је начин на који вас поздравља. У комуникацији са другим мачкама, али и са људима, оне користе сигнале који показују повјерење и жељу за блискошћу.
Подигнут реп, усправан попут јарбола, представља знак пријатељског расположења, нешто попут мачјег поздрава.
Неке мачке ће, при сусрету са особом коју воле, подићи реп у облику благог знака питања, што често значи да су расположене за контакт или игру.
Када мачка обавије реп око ваше ноге, она показује блискост на сличан начин као када испреплиће реп са другом мачком којој вјерује. Још један велики знак повјерења је када се преврне на леђа и покаже стомак, један од најосјетљивијих дијелова тијела.
Ипак, то не значи увијек да жели да је мазите по стомаку. Већина мачака више ужива у додиру по глави, образима и врату, док додиривање стомака може изазвати инстинктивну реакцију и повлачење.
Неке мачке своју радост због сусрета показују и посебним звуцима, тихим цвркутањем или треперењем гласа. Такав поздрав обично је резервисан за људе које посебно цијене.
Мачји додир открива много о њиховом односу према људима. Мачке имају мирисне жлијезде на глави, око ушију и на боковима, па трљањем о људе и предмете остављају свој мирис.
Када вам мачка трља главу или бок о ноге, она вас на свој начин означава као некога ко припада њеном сигурном окружењу. У мачјем свијету, то је знак прихватања и повјерења.
Посебно значајан гест је такозвани "ударац главом", када мачка нежно гурне главу у вас. Ово понашање обично чува за најближе мачје пријатеље и људе којима у потпуности вјерује.
Још један знак привржености је тимарење. Ако вам мачка лиже руку или лице, она вас укључује у свој друштвени круг, иако њен храпави језик можда није најпријатнији доказ наклоности.
Мачке много тога комуницирају погледом. Док непознате људе или животиње често посматрају дугим, директним погледом, према онима којима верују користе другачији сигнал - споро трептање.
Истраживања су показала да је споро трептање повезано са позитивним емоцијама и може бити знак задовољства, повјерења и привржености. Због тога је овај гест добио надимак "мачји пољубац".
Ако желите да узвратите тај знак пажње, покушајте да споро трепнете својој мачки. Многе ће вам одговорити истим покретом.
Поштовање личног простора такође је важан дио мачје наклоности.
Ако вам мачка дозвољава да јој се приближите, да је додирујете или да спава поред вас, то је показатељ снажне везе. А када се удобно смјести у вашем крилу и заспи, шаље једну од најјаснијих порука које мачка може да упути - осјећа се потпуно сигурно.
(Мондо)
Занимљивости
8 ч0
Занимљивости
10 ч0
Занимљивости
11 ч0
Занимљивости
20 ч0
Најновије
Тренутно на програму